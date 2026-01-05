Crece emisión de licencias para motociclistas en Jalisco

La Dirección General de Seguridad Vial de la Secretaría de Transporte (Setran) informó que el número de licencias nuevas para motociclistas emitidas en Jalisco registró un incremento durante 2025 y respecto al año previo.

La dependencia estatal detalló que en 2025, fueron 39 mil 545 licencias de motociclistas emitidas en el estado mientras que en 2024 se tramitaron 25 mil 505. Esto representa un incremento del 55% de forma anual.

En un comunicado, la Setran atribuyó el incremento en la emisión de licencias de motociclistas "tras establecer como requisito obligatorio que quienes tramiten por primera vez una licencia de motociclista, deberán aprobar un curso virtual".

La aprobación del curso vial en línea y gratuito es un requisito obligatorio para las personas aspirantes a obtener licencia de motociclista por primera vez, lo cual está establecido desde el 8 de noviembre de 2023 y con ello, se presentó un aumento de 59 por ciento en los últimos dos años, al pasar de 29 mil 200 cursos en 2024 a 46 mil 529 cursos en 2025.

La Setran afirma que el comportamiento responde a una mayor sensibilización sobre el autocuidado por parte de las personas usuarias de la vía pública al igual que la modernización de los procesos y las facilidades implementadas para la regularización de los trámites.

"Las personas usuarias de la vía pública van adquiriendo más conciencia sobre el autocuidado, y en los últimos años se han modernizado los procesos y se dan facilidades para realizar estos trámites; además de implementar políticas que coadyuvan a fomentar la cultura vial, con el objetivo de reducir siniestros que deriven en daños y lesiones" , se refirió.

De acuerdo con las autoridades, el incremento en el número de licencias de motociclistas también se relaciona con la aplicación de políticas públicas y campañas de prevención como "Visión Cero", "Bájale a la velocidad" y a los operativos disuasivos emprendidos por la Secretaría de Seguridad.

El curso virtual tiene como objetivo sensibilizar a los aspirantes sobre la responsabilidad que implica conducir una motocicleta, así como reforzar conocimientos en materia de normas de tránsito y prevención de riesgos.

Estos son los pasos básicos para aplicar al curso virtual:

Ingresar a https://milicencia.jalisco.gob.mx . Crear una cuenta. Aplicar el curso. Recibir la constancia. Imprimir la constancia e integrar al resto de documentos requeridos.

También se requieren documentos como un comprobante de domicilio, identificación oficial y CURP y quienes tramitan una licencia nueva para motociclista deben aprobar el curso en línea.

Una vez que lo concluyan, se debe imprimir la constancia e integrar a los documentos anteriores, y posteriormente, deben pasar los exámenes teórico y práctico.

El crecimiento en las licencias de conducir para motociclistas se da en el marco del repunte en el número de estos vehículos, ya que según la Secretaría de Hacienda Pública del Estado, sumaban más de un millón de unidades hasta el año pasado.

