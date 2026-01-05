Pago en línea de refrendo y predial otorga descuentos a contribuyentes

El pago en línea del refrendo vehicular y del impuesto predial permite a los contribuyentes acceder a diversos beneficios, entre ellos descuentos económicos y la posibilidad de evitar las largas filas que suelen formarse en las recaudadoras municipales y estatales, particularmente en las ubicadas en el Centro Histórico de Guadalajara.

En el caso del Gobierno de Jalisco, se ofrece un descuento del 5% en el pago del refrendo vehicular cuando el trámite se realiza en línea durante los meses de enero y febrero. A partir de abril, se comenzarán a aplicar recargos por falta de pago. Para este año, el costo del refrendo vehicular es de 1,000 pesos, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Ingresos de 2026.

Además, el Estado mantiene descuentos en otros trámites: se aplica un 60% de descuento en el pago en línea de fotoinfracciones y otras infracciones viales estatales, así como en los recargos generados por estos conceptos, siempre y cuando se liquiden durante enero y febrero.

En contraste, quienes realizan el pago de manera presencial en las Oficinas Recaudadoras acceden a un descuento menor, del 50%.

Por su parte, los municipios también han implementado plataformas digitales y beneficios para el pago del impuesto predial. En Guadalajara, el gobierno municipal cuenta con la página pagoenlinea.guadalajara.gob.mx, mediante la cual se aplica un descuento del 10% al pagar el predial en línea.

Este impuesto también puede cubrirse en bancos, unidades móviles, módulos fijos, las cinco recaudadoras municipales, kioscos, tiendas de conveniencia como Oxxo y Farmacias Guadalajara, así como a través de la modalidad más reciente: WhatsApp, mediante el “GuaZap” al número 333-610-1010.

En Zapopan, el gobierno municipal ofrece igualmente un 10% de descuento al pagar el predial en línea durante los meses de enero y marzo. Este beneficio también se aplica cuando el pago se realiza vía WhatsApp con el “Betobot”, mediante CODI, con código QR Santander o a través de la aplicación Predial Zapopan.

En el caso de Tlaquepaque, el municipio habilitó el portal www.tlaquepaque.gob.mx para el pago del predial en línea, además de opciones en instituciones bancarias y tiendas Oxxo. No obstante, los descuentos únicamente corresponden al pronto pago durante el periodo de enero a marzo.

Una situación similar ocurre en Tonalá, donde está disponible el portal predialtonala.com/pago, que ofrece un descuento del 15% al pagar el predial en los mismos meses, además del programa “Borrón y cuenta nueva”, que elimina multas y recargos.

En Tlajomulco, los contribuyentes pueden pagar el predial en instituciones bancarias y tiendas Oxxo, con descuentos escalonados: 15% en enero, 10% en febrero y marzo, y 5% en abril.

Tanto los municipios como el Gobierno de Jalisco han reiterado el llamado a cumplir con el pago de impuestos y derechos en tiempo y forma, con el fin de evitar multas y recargos.

Pese a la disponibilidad de opciones digitales con descuentos, desde temprana hora ciudadanos abarrotaron las recaudadoras para realizar el pago de impuestos estatales y municipales.

En particular, en las recaudadoras 00 del Estado y 01 del municipio de Guadalajara, ambas ubicadas en el centro de la ciudad, se registraron largas filas durante el primer lunes del año. Contribuyentes acudieron a cubrir pagos como el refrendo estatal, así como el predial y licencias comerciales en el ámbito municipal.

Las filas generaron tiempos de espera superiores a una hora. Tal fue el caso de María, quien acudió a la recaudadora estatal 00 para pagar el refrendo vehicular 2026 y explicó que prefiere realizar el trámite de manera presencial para contar con comprobantes físicos.

"Me gusta pagar a tiempo. No le sé, mis hijos me lo podían hacer, pero me gusta tener recibos en físico. Cuando inicié y ahorita saliendo, como hora y media", dijo.

Por otro lado, Romelio Flores, adulto mayor, explicó que ya es costumbre que cada año acuda a pagar el predial a la recaudadora 01 de Guadalajara: "Siempre pago en este mes, una costumbre que tengo de cada año".

Fue el mismo de Catalina Esquivel, quien dijo desconocer la modalidad de pago en línea del predial: "Porque no se puede más, yo vengo aquí a pagar así".

Ante estas situaciones, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a utilizar las plataformas digitales disponibles, con el objetivo de agilizar los trámites y evitar las largas filas que se presentan en las recaudadoras físicas.

