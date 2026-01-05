Muere motociclista tras accidente en Periférico Sur

Un motociclista falleció la tarde de este lunes tras accidentarse con un tráiler en el Periférico Sur, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.

Los hechos se registraron cerca del Periférico Sur, poco después del cruce con la avenida Colón y a la altura de la estación del Peribús que lleva el nombre de Periférico Sur, en la zona de la colonia Santa María Tequepexpan, en el municipio mencionado. El hecho ocurrió en sentido de avenida Colón hacia la avenida 8 de Julio

Se trató de un joven que circulaba por la zona en su motocicleta cuando, presuntamente, fue impactado por un vehículo pesado tipo torton el cual lo habría atropellado, provocando el percance en la vialidad.

Debido a las lesiones causadas por el percance, el motociclista falleció en el punto pese a la atención que brindaron personal de servicios médicos.

El accidente generó congestionamiento vial en el sentido en el Periférico sur con rumbo hacia la avenida 8 de Julio debido a que se bloquearon carriles de circulación.

Al sitio acudió personal de la Policía Vial para apoyar en la agilización de la circulación al igual que del Servicio Médico Forense para llevar el cuerpo a la morgue metropolitana.

