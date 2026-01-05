Preparan tres protestas contra el aumento al pasaje del transporte público en el AMG

A través de redes sociales, han circulado al menos tres carteles de invitación a distintas protestas que buscan manifestar la inconformidad de la ciudadanía ante el aumento a la tarifa del pasaje del transporte público, que tendrá un costo de 14 pesos para las y los usuarios a partir del mes de abril próximo.

Una de las protestas, aunque sin firma convocante, planea llevarse a cabo mañana martes 6 de enero en el Parque Revolución, también conocido como “Parque Rojo”, y la cual está prevista para comenzar a las 15:00 horas. Sin embargo, no hay más detalles sobre la misma.

Una de las protestas planea llevarse a cabo mañana martes 6 de enero en el Parque Revolución. ESPECIAL

Otra de las protestas es la convocada para el próximo miércoles 7 de enero, también con sede en el "Parque Rojo", y que está prevista para iniciar a las 17:30 horas, aunque, de la misma forma, se desconoce quiénes convocan y tampoco hay más detalles sobre la misma.

"Basta de los abusos al transporte público. ¡No al aumento excesivo del transporte público impuesto por el Gobierno de Jalisco!" , señala el cartel sin más información.

Cartel de la marcha programada para el próximo 7 de enero. ESPECIAL

Por último, se encuentra la convocatoria a la protesta programada para realizarse el próximo sábado 10 de enero, la cual está convocada por la organización que se hace llamar "Asamblea Estudiantil Interuniversitaria", así como por la "Unión de la Juventud Revolucionaria de México", que además han convocado a otras organizaciones a movilizarse.

Esta protesta está prevista para llevarse a cabo el próximo sábado, de igual manera en el "Parque Rojo", a las 16:00 horas.

"No al tarifazo. A la ciudadanía de Jalisco les invitamos a tomar las calles y hacer oír nuestras voces. ¡Moverse es un derecho, no un lujo ni negocio" , refiere uno de los carteles convocantes.

Protesta convocada por la organización que se hace llamar "Asamblea Estudiantil Interuniversitaria". ESPECIAL

Protesta convocada por la "Unión de la Juventud Revolucionaria de México". ESPECIAL

Apenas el pasado 30 de diciembre, integrantes de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), representantes de partidos políticos de oposición, entre otras figuras, se manifestaron en las inmediaciones de Casa Jalisco para posicionarse en contra del aumento, entregando a las autoridades un pliego petitorio con 11 demandas a la Secretaría de Transportes y el Comité Tarifario integrado por distintos organismos sociales.

Entre ellas pidieron estudios reales sobre el impacto económico del aumento a la tarifa, la mejora en la calidad del servicio, tarifas justas y accesibles y transporte digno y seguro, entre otras.

Fue el pasado 26 de diciembre cuando el Comité Técnico Tarifario avaló el incremento de la tarifa técnica del transporte público en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) a 14 pesos.

En la sesión, el Comité Tarifario avaló dicha decisión con cuatro votos a favor y solo dos en contra, del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte y de la Universidad de Guadalajara, en representación de todas las universidades.

Será a partir de abril de este 2026 cuando se implemente la tarifa oficial de 14 pesos, aunque el Gobierno de Jalisco subsidiará el pasaje a 11 pesos para las y los usuarios que tramiten la nueva Tarjeta Única, la cual abrirá registro el próximo 12 de enero.

