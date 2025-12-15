Lunes, 15 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Rutas de camiones que presentan retrasos en sus derroteros HOY en la ZMG

¡Anótale! Conoce los camiones que demorarán en su circuito; otros tomarán vialidades alternas

Por: Nancy Andrade Jáuregui

A lo largo de la tarde te iremos informando de algún otro retraso o modificación que se registre en la ciudad, por lo que te recomendamos mantenerte informado. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

La Secretaría de Transporte Jalisco informó que este lunes 15 de diciembre algunas rutas de camiones presentan atrasos en su frecuencia de paso, mientras que otras toman rutas alternas debido a diversas situaciones viales registradas en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

A las 2:39 de esta tarde, la Setran detalló que por tráfico cargado en la Avenida Tonaltecas y 16 de Septiembre, la ruta C01 de Mi Macro Periférico presenta atraso en su frecuencia de paso hacia La Cantera.

A lo largo de la tarde te iremos informando de algún otro retraso o modificación que se registre en la ciudad, por ello te recomendamos mantenerte atento.

Consulta las redes de la Setran para conocer actualizaciones del transporte

Si quieres conocer la última información en materia de transporte y seguridad vial en el Estado de Jalisco, te recomendamos mantenerte informado a través de las redes sociales de la Secretaría de Transporte:

  • En Facebook como @SecretariadeTransporteJal
  • En X como @TransporteJal

