La Secretaría de Transporte Jalisco informó que este lunes 15 de diciembre algunas rutas de camiones presentan atrasos en su frecuencia de paso, mientras que otras toman rutas alternas debido a diversas situaciones viales registradas en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

A las 2:39 de esta tarde, la Setran detalló que por tráfico cargado en la Avenida Tonaltecas y 16 de Septiembre, la ruta C01 de Mi Macro Periférico presenta atraso en su frecuencia de paso hacia La Cantera.

A lo largo de la tarde te iremos informando de algún otro retraso o modificación que se registre en la ciudad, por ello te recomendamos mantenerte atento.

