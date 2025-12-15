El arranque de operaciones de la Línea 4 del Tren Ligero representa, para el ex alcalde de Tlajomulco, Ismael del Toro, el triunfo de una gestión iniciada hace más de una década, y la materialización de una visión de movilidad que desde entonces ya buscaba atender el crecimiento acelerado del sur de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Dijo, la puesta en marcha de este proyecto no solo responde a una demanda histórica de las y los habitantes de Tlajomulco, sino que confirma la viabilidad de un modelo de integración metropolitana que durante años fue discutido, planeado y defendido en distintas instancias técnicas y políticas, así como apoyado por distintas administraciones del Gobierno de Tlajomulco.

Te recomendamos: Usuarios aprovechan el primer viaje de la Línea 4 del Tren Ligero

Del Toro recordó que fue en 2013 cuando, durante su gestión, se presentaron formalmente los estudios técnicos del proyecto ante el Gobierno de Jalisco, aunque la idea se gestó desde antes, en el contexto de la creación del Instituto Metropolitano de Planeación y de los primeros mecanismos de coordinación entre municipios.

Entonces, explicó, los alcaldes metropolitanos comenzaron a discutir cuáles proyectos de movilidad debían ser considerados prioritarios para el desarrollo de la ciudad, entre ellos la Línea 3 a Zapopan y la propuesta de una línea de tren hacia el sur, especialmente para Tlajomulco, que con el tiempo se convertiría en lo que hoy es la Línea 4.

"La verdad me dio mucho gusto la inauguración de esta nueva Línea de transporte público masivo. Después de que ese sueño y esa gestión hoy ya tenga un punto de conclusión favorable para los vecinos de Tlajomulco, para los habitantes de Tlajomulco. Fue una gestión que inició hace más de 12 años, cuando por ahí en el mes de septiembre de 2013 a mí me tocó ya hacer la presentación de todos los estudios técnicos del proyecto", recordó.

El ex alcalde recordó también que, en aquel momento, se debatían aspectos técnicos clave, como la posibilidad de utilizar el derecho de vía de Ferromex y la compatibilidad entre un tren eléctrico de pasajeros y la infraestructura de carga, dudas fueron superadas y que hoy forman parte de la operación de la Línea 4, demostrando que este modelo es viable, incluso sirviendo como referencia para otros proyectos ferroviarios a nivel federal.

"En aquel momento se agotaron algunas dudas técnicas sobre si era viable o no usar un derecho de vía de Ferromex, si era compatible un tren eléctrico de pasajeros con la infraestructura del tren de carga, y hoy incluso este ejemplo de la Línea 4 ha servido para destrabar todo el proyecto de trenes del gobierno federal, ya con esta lógica de que sí se puede usar el derecho de vía", dijo.

Del Toro destacó que la Línea 4 no compite con otros proyectos de movilidad, sino que se integra a un sistema metropolitano más amplio, hoy fortalecido por la operación de la Línea 3, del Peribús, y muy pronto con el Macrobús , que llega justo en el momento en el cual la ciudad vive un punto clave de transformación en materia de transporte público, resultado de decisiones tomadas en distintas administraciones y niveles de gobierno.

"Desde entonces nosotros decíamos que no se peleaban una con la otra, sino que se tenían que hacer las dos, y hoy esa es la realidad que está viviendo la ciudad, con la Línea 3 funcionando, con el Peribús funcionando, y este proyecto que se integra a todo ese esquema de movilidad metropolitana", dijo.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de dar continuidad al sistema con futuras extensiones hacia otras zonas del sur, como la extensión de la Línea 1 de Periférico Sur a San Agustín por Camino Real a Colima, el ex alcalde consideró que ese planteamiento forma parte natural de la ruta que ha seguido la ciudad y que deberá consolidarse escuchando tanto a expertos como a la ciudadanía.

"Yo creo que está en la ruta de seguir dando pasos hacia esa movilidad que tanto anhelamos para nuestra zona metropolitana, rescatando proyectos anteriores, incorporándolos a esta nueva realidad y, sobre todo, escuchando opiniones de expertos, como ha sido en las mesas de diálogo por la movilidad de López Mateos, donde se ha plasmado la urgencia de culminar con un buen sistema de transporte público que aligere la carga vehicular en el ingreso sur de la ciudad", finalizó.

Lee también: Estos son los horarios de operación de la Línea 4 del Tren Ligero

Los primeros impulsos de la L4

Fue en septiembre de 2013, cuando el entonces presidente municipal de Tlajomulco, Ismael Del Toro, impulsó la construcción de una Línea del Tren Ligero a Tlajomulco, contando ya con estudios concluidos al 100% y con registros formales ante instancias federales, lo que, afirmó, lo colocaba en condiciones reales de ejecución y no como una propuesta improvisada.

"El proyecto se encuentra registrado en la Secretaría de Hacienda con un número de solicitud 31222 y con Clave de Cartera 12093110013. El mismo proyecto se encuentra también registrado en el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN)" , declaró entonces el alcalde.

Del Toro insistió en que la Línea Sur no respondía a un interés exclusivo de Tlajomulco, sino a una lógica metropolitana, al contemplar 10 estaciones en Guadalajara, ocho en Tlaquepaque y tres en Tlajomulco, y refirió que los señalamientos que minimizaban su alcance carecían de sustento técnico, ya que los estudios demostraban una demanda estimada de 217 mil pasajeros diarios y una tasa de retorno del 13.83%, muy por encima de lo que se había difundido públicamente.

También respondió a los argumentos oficiales que atribuían obstáculos al SIAPA o a Ferromex, al señalar que el canal del sur es una obra artificial y que existen trenes operando actualmente sobre vías de Ferromex. En ese contexto, planteó que era posible desarrollar dos proyectos de tren ligero de manera simultánea, mediante esquemas de financiamiento que incluyeran deuda pública, asociaciones público-privadas o mecanismos mixtos.

"El crecimiento de Tlajomulco supera el 800% en los últimos 20 años y hoy supera los 500 mil habitantes", apuntó Del Toro, al justificar la necesidad de infraestructura ferroviaria para el sur de la Metrópoli".

NA