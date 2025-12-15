Preparan espectáculo de patinaje para inaugurar el festival Ilusionante 2025

Natalia, Joanna, Suri y Alezka han practicado patinaje artístico prácticamente toda su vida. Gracias a su talento, fueron seleccionadas para inaugurar el festival Ilusionante 2025 con un espectáculo sobre el hielo de la pista colocada sobre Paseo Alcalde, y aunque reconocen que se trata de un evento que les causa nerviosismo, pues se presentarán ante miles de tapatíos y tapatías que acuden al Centro Histórico, se muestran confiadas en sus habilidades para arrancar las festividades decembrinas en el primer cuadro de la ciudad.

El espectáculo consistirá en una coreografía, en la demostrarán su destreza al desplazarse sobre el hielo. Suri lo define como “sus mejores trucos”. Ella tiene 12 años y ha practicado patinaje desde hace siete; Natalia, quien junto a las cuatro artistas, tiene 19 años y desde los siete practica este deporte; Alezka, de 18 años, ha realizado esta actividad desde que los seis, mientras que Joanna, también de 12 años de edad, lo hace desde que tiene nueve. Ellas forman parte de la Asociación de Deportes Invernales del Estado de Jalisco.

“Es un deporte (el patinaje) muy bonito. Te permite expresarte y darte a conocer mucho”, compartió Natalia.

Natalia

“Nunca es tan tarde para empezar a patinar. No es más de ganas, siempre es más de disfrutarlo cada vez que puedes” , dijo, por su parte, Joanna.

Joanna

La pista de hielo estará abierta al público en un horario de las 9:30 a las 21:30 horas, con un intervalo de cierre de las 14:00 a las 16:00 horas. Es totalmente gratuita y tiene capacidad para 70 personas de forma simultánea.

En tanto, como parte del festival Ilusionante 2025, las actividades para festejar la Navidad se extienden del Jardín Reforma hasta avenida Juárez. Hay espectáculos en vivo, videomapping en la fachada de la Catedral Metropolitana y una rueda de la fortuna con capacidad para mil 500 personas diarias. El festival terminará el siete de enero de 2026.

