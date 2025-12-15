Inauguran la pista de hielo del Festival Ilusionante 2025 con un llamado a habitar el Centro

Con un espectáculo de patinaje artístico a cargo de la Asociación de Deportes Invernales del Estado de Jalisco, unos lanzallamas que bailaban al ritmo de las artistas, quienes surcaban, gráciles, el hielo que se extendía a sus pies, y una imponente Catedral de fondo, que adornaba el paisaje, esta noche fue inaugurada la pista de hielo del Festival invernal Ilusionante 2025 , con la cual se hizo un llamado a habitar y reapropiarse del Centro Histórico de Guadalajara.

La tensión de los asistentes crecía conforme oscurecía. Comenzaban a formarse las filas. Familias, novios, amigos… todos aguardaban la hora de ponerse los patines y disfrutar de la pista, que con cada minuto, y las luces de la Rotonda de las y los Jaliscienses Ilustres de fondo, lucía más atractiva. En punto de las 19:00 horas dio inicio el acto protocolario de la inauguración.

“Este Festival Ilusionante lo que busca es generar un espacio de encuentro para la gente. Que vengan y disfruten en comunidad, que vengan a la pista y disfruten. Que sea un gran pretexto para habitar nuestro Centro Histórico [...]. A disfrutar que Ilusionante es un festival que nos llena de emoción y que está para ustedes, para todas las tapatías y tapatíos. Felices fiestas, feliz Navidad y feliz 2026”, compartió la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo.

Por su parte, la directora de la Agencia Estatal de Entretenimiento, Lorena Martínez Ramírez, invitó a la ciudadanía a visitar el Centro en compañía de su familia. Recordó que el Festival, por primera ocasión en su historia, también se llevará a cabo en Zapopan, con otra pista de hielo en el Andador 20 de noviembre, que será inaugurada el próximo miércoles 17.

En tanto, el gobernador Pablo Lemus pidió no perder la “capacidad de impresionarnos” con las decoraciones que adornan el Centro: luces que asemejan la caída de nieve en la Rotonda de las y los Jaliscienses Ilustres, el espectáculo de videomapping en la fachada de la Catedral Metropolitana y la monumental rueda de la fortuna que se erige sobre Paseo Alcalde.

“Todo iluminado, lleno de familias, y esto es una gran bendición para la ciudad y para toda la gente. Yo solamente quiero, primero, agradecerles su presencia, su confianza, su cariño y su apoyo. Desearles que pasen una feliz Navidad en compañía de todas sus familias. Que verdaderamente sean momentos muy gratos, momentos que ustedes atesoren para toda la vida” , expresó.

Finalmente llegó el momento esperado por los asistentes: la pista de baile fue abierta al público. Las artistas de patinaje artístico, Natalia, Joanna, Suri y Alezka, se llevaron la ovación y los aplausos de quienes aguardaban entrar a demostrar sus habilidades sobre el hielo. Ellas se despidieron con un fraternal saludo dirigido a su público.

La pista de hielo estará abierta de las 9:30 a las 21:30 horas a partir de hoy al 7 de enero de 2026, cuando concluye el festival Ilusionante. Cuenta con capacidad para 70 personas de forma simultánea y es totalmente gratuita.

Axel Márquez trajo a su novia Michelle a una cita en la pista. Hoy celebraron su primer aniversario como pareja y reconocieron que el festival es un buen espacio “para tener un lunes de novios”.

“Desde hoy empezamos a celebrar nuestro aniversario. Vamos a festejar toda la semana y hoy aprovechamos para venir a la pista y a pasear en el Centro. Los dos trabajamos por aquí cerca, entonces aprovechamos para estar juntos patinando. Yo no sé patinar, pero ella me enseña. Ella me enseña muchas cosas ”, dijo Axel. Sus ojos dedicaban suaves besos a Michelle, quien estaba concentrada en escoger los patines adecuados para su novio.

Mientras tanto, Salomón González, acompañado de su esposa, su cuñado y sus sobrinos, decidió hacer de este lunes una jornada completa en el Centro de la ciudad: primero llegó con su esposa cerca de las 16:00 horas, “en una cita como las que hace mucho no hacíamos”, para después unirse con su cuñado y disfrutar de la pista de hielo.

“Me parece muy buena iniciativa que hagan el Festival y que pongan una pista de hielo. Así te sientes más seguro en el Centro de noche, además de que vienes a turistear en tu propia ciudad. Con mi esposa hicimos una cita, como las que hacíamos cuando estábamos en la universidad: caminar en el Centro, comprar una nieve, sentarnos a platicar en una jardinera. Es una experiencia muy bonita, que te llena de nostalgia”. Su esposa, Araceli, no soltaba su brazo. Su vista se perdía en la rueda de la fortuna, al fondo, como si recordara aquellas caminatas tomada del brazo del que aún era su novio.

