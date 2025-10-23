Jueves, 23 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Rutas de camiones que presentan retrasos en sus derroteros HOY en la ZMG

¡Anótale! Conoce cuáles camiones que demoran en su circuto; otras toman vialidades alternas

Por: Nancy Andrade Jáuregui

A lo largo de la tarde te iremos informando de algún otro retraso o modificación que se registre en la ciudad, por lo que te recomendamos mantenerte informado. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

La Secretaría de Transporte Jalisco informó que este jueves 23 de octubre algunas rutas de camiones presentan atrasos en su frecuencia de paso, mientras que otras toman rutas alternas debido a diversas situaciones viales registradas en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

A las 4:01 de esta tarde, la Secretaría informó que con motivo del tráfico cargado en avenida Arco del Triunfo y Juan Gil Preciado, la C02 de Mi Macro Periférico presenta atraso en su frecuencia de paso, en el sentido de 5 de Mayo a Barranca de Huentitán. 

Mientras que a las 4:05 pm por el mismo motivo pero en la avenida Adolf Horn, entre Periférico Sur y avenida Real del Valle la A05 Vía 1 y 2 de Mi Macro Periférico presentan atrasos en su frecuencia de paso, en el sentido de Tren Sur a Chulavista.

Por su parte, la Setran detalló que a las 4:42 pm por el  tráfico cargado sobre la lateral de Periférico, entre Prolongación Pino Suárez y calle Antonio Madraz, la C02 de Mi Macro Periférico ingresará al carril confinado a la altura del Tec Milenio, en el sentido de Barranca de Huentitán.

A lo largo de la tarde te iremos informando de algún otro retraso o modificación que se registre en la ciudad, por ello te recomendamos mantenerte atento.

