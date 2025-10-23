La Secretaría de Transporte Jalisco informó que este jueves 23 de octubre algunas rutas de camiones presentan atrasos en su frecuencia de paso, mientras que otras toman rutas alternas debido a diversas situaciones viales registradas en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

A las 4:01 de esta tarde, la Secretaría informó que con motivo del tráfico cargado en avenida Arco del Triunfo y Juan Gil Preciado, la C02 de Mi Macro Periférico presenta atraso en su frecuencia de paso, en el sentido de 5 de Mayo a Barranca de Huentitán.

Mientras que a las 4:05 pm por el mismo motivo pero en la avenida Adolf Horn, entre Periférico Sur y avenida Real del Valle la A05 Vía 1 y 2 de Mi Macro Periférico presentan atrasos en su frecuencia de paso, en el sentido de Tren Sur a Chulavista.

Por su parte, la Setran detalló que a las 4:42 pm por el tráfico cargado sobre la lateral de Periférico, entre Prolongación Pino Suárez y calle Antonio Madraz, la C02 de Mi Macro Periférico ingresará al carril confinado a la altura del Tec Milenio, en el sentido de Barranca de Huentitán.

A lo largo de la tarde te iremos informando de algún otro retraso o modificación que se registre en la ciudad, por ello te recomendamos mantenerte atento.

