Qué hacer en Guadalajara del 24 al 26 de octubre: conciertos, ferias y otras actividades

La capital jalisciense tiene la particularidad de ser un lugar en el que el aburrimiento no existe, ya que no importa en qué día, semana o mes la visites, siempre habrá una cantidad inimaginable de eventos a los que asistir y actividades que hacer.

Sin embargo, estos últimos días de octubre, previos al Día de Muertos, la Perla Tapatía se preparará para convertirse en el escenario de algunos de los acontecimientos más destacables del año .

Déjate asombrar por la belleza, el carisma y el atractivo que la ciudad tiene para ti y permítete ser parte de alguna de las experiencias que Guadalajara, Jalisco, tiene este fin de semana.

Así que, si aún no tienes planes, anímate, invita a tu familia y amigos y descubre cuál de estas opciones es la mejor para pasar estos días 24, 25 y 26 de octubre.

¿Qué hacer en Guadalajara este fin de semana?

La lista de actividades es amplia y, por supuesto, variada, ya que la Perla del Occidente procura tener espacios para todos los tipos de gustos y estilos; desde conciertos y ferias hasta eventos deportivos y musicales. A continuación, te compartimos los más destacables:

Calaverandia, el parque temático dedicado al Día de Muertos, abrió sus puertas del 22 de octubre al 9 de noviembre, a partir de las 19:00 horas en el Parque Ávila Camacho , con espectáculos, tecnología y tradición mexicana.

Las Fiestas de Octubre 2025 siguen durante todo el fin de semana desde las 10:00 horas, en la Explanada del Auditorio Benito Juárez, ofreciendo conciertos, juegos, comida y diversión para toda la familia.

También puedes visitar la Feria del Cartón 2025, instalada en el Parque Morelos, donde encontrarás artesanías, figuras y artículos típicos de temporada , abierta todo el fin de semana a partir de las 10:00 horas.

En el Teatro Galerías, el clásico Mentiras, el musical se presenta los días 23, 24, 25 y 26 de octubre con funciones en distintos horarios , ideal para los amantes de la música y la nostalgia ochentera.

El Teatro Diana ofrece dos imperdibles funciones: el viernes 24 de octubre se presenta la obra Las voces del amor a las 20:00 horas, y el sábado 25 de octubre el espectáculo This is Michael, un homenaje al Rey del Pop, a las 21:00 horas.

La ciudad también se vestirá de tradición con el Desfile de Día de Muertos 2025, que se realizará el sábado 25 de octubre a partir de las 18:00 horas, con salida en avenida Miguel Hidalgo y Costilla y recorrido por el Centro Histórico.

En el ámbito deportivo, la Liga MX presenta el esperado clásico tapatío: Chivas de Guadalajara vs Atlas, el sábado 25 de octubre a las 21:00 horas en el Estadio AKRON.

Para los fanáticos de la música, el sábado 25 también estará lleno de opciones: Chayanne se presentará en el Estadio 3 de Marzo, y Molotov encenderá el escenario en la Plaza de Toros Nuevo Progreso, ambos a las 21:00 horas.

Finalmente, el domingo 26 de octubre, la Orquesta Filarmónica de Jalisco ofrecerá un majestuoso concierto en el Teatro Degollado a las 12:30 horas , ideal para cerrar el fin de semana con un toque cultural.

Conoce la magia, diversión y entretenimiento que esta urbe tiene para todas las edades y aventúrate a probar cosas nuevas y diferentes en compañía de tus seres queridos.

