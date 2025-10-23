Madres Buscadoras de Jalisco alertan sobre mujer que pide dinero en nombre del colectivo

Las Madres Buscadoras de Jalisco alertaron que hay una mujer pidiendo dinero en el Centro de Guadalajara diciendo que pertenece al colectivo.

A través de su cuenta oficial de Facebook las Madres Buscadoras aclararon que dicha mujer no forma parte del colectivo, por ello pidieron a la ciudadanía no dejarse engañar y esperan que ninguna otra persona lucre en su nombre, ni con su dolor.

“Nuestra lucha no se lucra, se vive, se sufre y se sostiene con dignidad.” detallaron.

Cabe aclarar que las únicas formas oficiales de apoyar la lucha de las Madres Buscadoras de Jalisco es donando directamente al número de cuenta oficial que aparece en su página de Facebook o participando en las rifas que realizan para recaudar fondos y poder seguir buscando a sus seres queridos.

“Cada peso que llega al colectivo se convierte en picos, palas, agua y esperanza para seguir buscando a quienes amamos”, escribieron.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, Jalisco es el Estado con más personas desaparecidas, con más de 15 mil denuncias por desaparición.

