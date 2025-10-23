Fiscalía de Jalisco identifica dos nuevas modalidades de fraude

A través de labores de investigación y en atención en recientes denuncias interpuestas por distintas modalidades de extorsiones y fraudes, la Fiscalía del Estado identificó dos nuevas modalidades de fraude, con las cuales los delincuentes buscan dañar económicamente a sus víctimas, y ante lo cual, hace un llamado a la ciudadanía a identificarlos para evitar ser víctimas de estos delitos.

La primera modalidad trata de presuntos cobros que derivarían en extorsión, mientras que la segunda modalidad está enfocada en la venta de inmuebles bajo "esquemas de recuperaciones o remates bancarios", que podrían configurarse como fraudes.

Salvador González de los Santos, Fiscal Estatal, dio a conocer las características de ambas modalidades, así como maneras de prevenirlas y denunciarlas.

En el primer caso, expuso, se utilizan falsos avisos de cobranza que buscan engañar a las víctimas para exigir un pago de dinero a cambio de no molestar más.

Consiste en que a los domicilios de las víctimas llegan notificaciones de cobro, e incluso de embargo, por parte de establecimientos como arrendadoras y cajas populares, que en muchas ocasiones resultan no ser reales.

En las notificaciones suele venir marcado el nombre y domicilio de la víctima, a pesar de que el afectado nunca ha solicitado algún préstamo o tenido algún trato con ese negocio.

Tras amenazas, que incluso pueden ocurrir a altas horas de la noche, se exige un pago para dejar de recibir las llamadas o visitas.

"La petición que hacemos a la ciudadanía es para que en caso de recibir amenazas o extorsiones por parte de estos gestores, acudan a las instalaciones de la Fiscalía del Estado para denunciar los hechos", aseguró el Fiscal Estatal, quien solicitó que los afectados acudan con los documentos que les entregaron los falsos gestores.

Usan también supuestos remates bancarios

Por otra parte, bajo una presunta venta de inmuebles a un precio muy bajo, a través de páginas de internet, redes sociales, o bien, en distintas oficinas, se identificó también que se ofrecen casas y departamentos a precios irreales, bajo el argumento de que se trata de recuperaciones o remates bancarios, dijo el fiscal estatal.

De acuerdo con las investigaciones realizadas, se pudo constatar que en estas páginas se ofrecen, por ejemplo, casas en colonias como Chapalita, Providencia o Americana, a una sexta parte de su valor real, comentó.

Al tratarse de ofertas sumamente atractivas, los vendedores exigen a los compradores que paguen en dos exhibiciones, sin poder utilizar créditos de ningún tipo e incluso le advierten a los interesados que no podrán ver las casas hasta que termine el proceso legal en el que están inmersas.

En este caso, para evitar ser víctimas de este tipo de fraude, se invita a las personas interesadas en este tipo de ofertas a que, antes de pagar cualquier cantidad, se corrobore en el Registro Público de la Propiedad la situación de las fincas para detectar a tiempo cualquier irregularidad, así como la seriedad de los negocios que las ofrecen.

Llaman a denunciar estos ilícitos

En caso de que la ciudadanía se vea afectada por alguna de estas modalidades de fraude, se invita denunciar los hechos en la instalaciones de la Fiscalía del Estado, ubicadas en la calle 14, en la Zona Industrial de Guadalajara.

"La Fiscalía del Estado reitera que seguirá atenta para prevenir este tipo de delitos que dañan a la sociedad, y ofrece todo su apoyo para recibir las denuncias u orientar en caso de ser necesario", finalizó la dependencia estatal.

