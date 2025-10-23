Este es el trámite de la UDG que tiene como fecha límite el 24 de octubre

Año con año, miles de jóvenes buscan un lugar en preparatorias y centros universitarios de la Universidad de Guadalajara (UdeG), y el proceso de admisión requiere cumplir con varias etapas en línea. En esta ocasión, la institución hizo un llamado a quienes ya realizaron el pago de su trámite para que anexen su fotografía, huella y firma a la solicitud de ingreso antes de la fecha límite.

El procedimiento mencionado se realiza de manera sencilla desde el portal escolar.udg.mx, una vez dentro, los aspirantes deben ingresar a la sección “Seguimiento de trámites” y seleccionar “Solicitud de ingreso” y es en ese apartado donde podrán subir los documentos requeridos, cuidando que la fotografía no exceda los 10 MB, y que la firma y huella (del dedo índice derecho) estén elaboradas en hoja blanca con tinta azul, tal como lo solicita la convocatoria.

Asimismo, la UdeG recordó a los aspirantes al ciclo escolar 2026-A que el próximo 24 de octubre vence el plazo para completar su trámite de admisión, un paso indispensable para presentar el examen de ingreso a la Red Universitaria.

Al finalizar, deberán descargar e imprimir la solicitud de ingreso, documento que será obligatorio presentar el día del examen de admisión, el próximo 8 de noviembre, en cualquiera de las sedes de la Red Universitaria.

La UdeG enfatizó que este paso solo está disponible para quienes cumplieron con el pago del trámite en tiempo y forma, y que completar correctamente esta etapa evita contratiempos el día de la evaluación.

Para resolver dudas o recibir orientación, los aspirantes pueden comunicarse a través de las redes sociales oficiales de la institución: Facebook UdeG y Instagram UdeG.

YC