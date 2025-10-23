Jueves, 23 de Octubre 2025

Este es el trámite de la UDG que tiene como fecha límite el 24 de octubre

La UdeG enfatizó que este paso solo está disponible para quienes cumplieron con el pago del trámite en tiempo y forma

Por: El Informador

El tramite mencionado se realiza de manera sencilla desde el portal escolar.udg.mx. EL INFORMADOR/A.NAVARRO

Año con año, miles de jóvenes buscan un lugar en preparatorias y centros universitarios de la Universidad de Guadalajara (UdeG), y el proceso de admisión requiere cumplir con varias etapas en línea. En esta ocasión, la institución hizo un llamado a quienes ya realizaron el pago de su trámite para que anexen su fotografía, huella y firma a la solicitud de ingreso antes de la fecha límite.

El procedimiento mencionado se realiza de manera sencilla desde el portal escolar.udg.mx, una vez dentro, los aspirantes deben ingresar a la sección “Seguimiento de trámites” y seleccionar “Solicitud de ingreso” y es en ese apartado donde podrán subir los documentos requeridos, cuidando que la fotografía no exceda los 10 MB, y que la firma y huella (del dedo índice derecho) estén elaboradas en hoja blanca con tinta azul, tal como lo solicita la convocatoria.

Asimismo, la UdeG recordó a los aspirantes al ciclo escolar 2026-A que el próximo 24 de octubre vence el plazo para completar su trámite de admisión, un paso indispensable para presentar el examen de ingreso a la Red Universitaria.

Al finalizar, deberán descargar e imprimir la solicitud de ingreso, documento que será obligatorio presentar el día del examen de admisión, el próximo 8 de noviembre, en cualquiera de las sedes de la Red Universitaria.

La UdeG enfatizó que este paso solo está disponible para quienes cumplieron con el pago del trámite en tiempo y forma, y que completar correctamente esta etapa evita contratiempos el día de la evaluación.

Para resolver dudas o recibir orientación, los aspirantes pueden comunicarse a través de las redes sociales oficiales de la institución: Facebook UdeG y Instagram UdeG.

YC

