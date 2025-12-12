Ante la alta demanda en los trámites de sustitución gratuita de placas vehiculares, el Gobierno de Jalisco , a través de la Secretaría de la Hacienda Pública , emitió un acuerdo para establecer una prórroga para las y los propietarios de vehículos cuyas placas están sujetas a sustitución.

La prórroga para el trámite tendrá vigencia será del 2 de enero al 31 de marzo de 2026, y se realizará con base en un nuevo calendario.

Es importante subrayar que esta prórroga sólo aplica para quienes hayan cubierto el pago del derecho de refrendo vehicular 2025 y cuenten con un registro vehicular activo y actualizado en el Padrón Vehicular; es decir, que no requieran realizar ninguna actualización de datos, como el cambio de propietario o cualquier otro trámite que implique la modificación de su registro en el Padrón Vehicular.

La sustitución se realizará en el siguiente orden: en enero corresponderá a las terminaciones "1", "2", "3" y "4"; en febrero las terminaciones "4", "5", "6" y "7", y en marzo las terminaciones "7", "8", "9" y "0" .

No obstante, quienes cumplan con todos los requisitos desde este momento, incluido su comprobante de verificación 2025 (aprobado o no aprobado), pueden agendar su cita para cualquier día y acudir a la oficina recaudadora de su elección a partir de enero 2026.

Además de estar al corriente con el pago del refrendo vehicular, las y los propietarios deberán agendar una cita en la página oficial en el mes que les corresponda y acudir a cualquiera de las 135 recaudadoras estatales.

Los documentos necesarios

En la recaudadora deberán entregar el juego de placas anterior, presentar identificación oficial vigente en original y copia, y exhibir el documento que acredite la propiedad del vehículo, como factura, sentencia judicial o cesión de derechos, también en original y copia.

También presentar un comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 90 días y el comprobante de verificación vehicular.

El trámite gratuito registra más de 940 mil sustituciones de placas de febrero a la fecha, y los meses de octubre y noviembre son los que más afluencia registraron con 127 mil 374 y 152 mil 184 sustituciones respectivamente.

En los primeros nueve días de diciembre, se realizaron 66 mil sustituciones de placas en las 135 oficinas recaudadoras de Jalisco.

