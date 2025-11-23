Domingo, 23 de Noviembre 2025

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 23 de noviembre de 2025

El clima en El Salto para este domingo 23 de noviembre determina que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Según se establece, el clima presenta un 79% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Lunes 24 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Martes 25 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Miércoles 26 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Jueves 27 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Viernes 28 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Sábado 29 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Domingo 30 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

