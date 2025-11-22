Expertos como Rubén Ortega o Arturo Camacho, académicos de la Universidad de Guadalajara, coinciden que se debe tener mayor voluntad política y mejorar las estructuras de las investigaciones por parte de las autoridades antes que pensar en alguna reforma o endurecer penas por el delito de corrupción para procesar a ex gobernadores por casos de corrupción.

Arturo Camacho indicó que debe dejar de lado el pensamiento o “ánimo punitivo” con el incremento de penas y enfocarse en que haya investigaciones más robustas y completas para castigar a los responsables de corrupción.

“Lo que hay que pensar es en la articulación de diferentes instituciones que ayuden a estructurar investigaciones cada vez más robustas y que lleven a las personas, que cometen estos actos, a cumplir condenas”.

El académico sugiere “hacer una vigilancia mucho más rigurosa de lo que hacen los políticos y de las personas que están al frente de recursos públicos” y pone de ejemplo la articulación total de instancias como la ASF, la Secretaría de la Función Pública o la Fiscalía Anticorrupción, con el fin de dar mejores ejemplos de combate a la corrupción.

Camacho puso de ejemplo las deficiencias de las fiscalías en el armado de carpetas de investigación, por lo que urge a que cuenten con la capacidad necesaria para integrar las indagatorias adecuadas.

Rubén Ortega, especialista en seguridad, calificó algunos casos como “cortinas de humo” ante el hartazgo social, aunque reconoce los intentos de procesar a mandatarios, situación que se dejó de lado con el gobierno de López Obrador, “no se tocó ni el pelo ni con el pétalo de una rosa a los gobernadores o gobernadoras señaladas de actos de corrupción”.

Sin embargo, para el académico “no hay voluntad” en las investigaciones contra ex mandatarios y gobernadores señalados de corrupción, por ello, sugiere enfocarse en dicho tema y dejar de lado pensar en más reformas.

