Incrementan los operativos para mejorar limpieza en Guadalajara

Tras recibir dos reportes ciudadanos distintos, la Dirección de Justicia Cívica Municipal, en coordinación con la Comisaría de Seguridad Ciudadana, detuvo a siete personas que usaban calles y espacios públicos de Miravalle y Santa Rosa, para acumular basura.

Los infractores, cinco hombres y dos mujeres, fueron llevados ante un Juez Cívico y admitieron su responsabilidad en ensuciar la vía pública, razón por la que fueron sancionados con multas económicas superiores a los 11 mil pesos, cada uno.

Sin embargo, el Juez permutó la pena por trabajo comunitario, el cual ya realizaron tanto en la calzada Independencia como en el parque de Las Estrellas, en la colonia Jardines del Bosque.

El caso más reciente ocurrió en la colonia Santa Rosa, donde personal de la Dirección de Justicia Cívica atendió un reporte de Alerta Limpia Vecinal de un domicilio que estaba repleto de basura en el interior y ya invadía el espacio público.

Alain Preciado, titular de la dependencia, explicó que al acudir al domicilio se encontraron con la finca repleta de basura, la cual ya estaba sobre la banqueta y parte del arroyo vehicular.

“Tocamos en el domicilio y platicamos con las personas que vivían en él y bueno pues tuvimos que detener a tres personas toda vez que ellos mismos confirmaron que sí habían generado ellos esa cantidad de basura”, acotó.

Los infractores fueron detenidos y llevados ante un Juez Municipal, quien les impuso una sanción económica equivalente a 11 mil 300 pesos, aproximadamente, a cada uno, o bien, un arresto de 36 horas.

“Se determinó que sí habían ellos cometido la falta administrativa de tirar basura y contaminar las vías públicas y el juez cívico tomó la determinación de imponerles una multa de 100 UMAS, estamos hablando de 11 mil 300 pesos a cada uno de los detenidos y arresto por 36 horas, fue la máxima en arresto”, detalló el funcionario municipal.

Sin embargo, el juez cívico les dio la oportunidad de conmutar su multa económica con labor comunitaria, por lo que acudieron al parque de las Estrellas, en la colonia Jardines del Bosque, a hacer labores de limpieza.

“Todo el equipo de Justicia Cívica hizo una intervención integral con ellos tres, en los cuales tanto un psicólogo como una trabajadora social, como el propio médico, el propio juez cívico, estuvieron platicando con ellos para convencerlos, concientizarlos de que lo que hicieron estuvo mal, fue una falta de respeto a su comunidad, a su sociedad, a su propia ciudad y a su entorno, en este caso los vecinos”.

Apuestan por el cuidado del entorno urbano

Alain Preciado señaló que la acumulación de basura genera riesgos a la salud y eleva la percepción de inseguridad, además de ser un foco de infecciones y puede provocar un incendio.

Hasta el momento, la Dirección de Mejoramiento Urbano ha retirado más de 100 toneladas de residuos del domicilio y sigue trabajando en el saneamiento del lugar, donde han encontrado plásticos, cacharros y 55 llantas.

En el caso de Miravalle, explicó Preciado, los responsables ensuciaron reiteradamente el espacio público.

“Recibimos una denuncia de parte de los ciudadanos, quienes mencionaban un domicilio en particular que estaban tirando basura, haciéndolo constantemente, una falta administrativa continuada, (…) el propio Gobierno de Guadalajara acudió a hacer una limpieza de ese espacio físico y resulta que al día siguiente que se acudió al domicilio, otra vez estaba igual”, precisó.

El Juez Cívico habló con los moradores de la vivienda, agregó, quienes reconocieron que ellos habían tirado los desechos en la vía pública, razón por la que fueron detenidos.

“Fueron cuatro personas las que se llevaron detenidas y el juez cívico tomó la decisión de imponerles una multa, a cada uno, de 100 UMAS, estamos hablando de 11 mil 300 pesos aproximadamente (…) pero como ha sido una política pública de este Gobierno, el juez cívico les dio el beneficio y la oportunidad de que pudieran hacer servicio comunitario”.

Personal de Guadalajara Limpia retiró de este sitio más de 10 toneladas de residuos, entre llantas, cacharros y basura en general.

Preciado comentó que los infractores cumplieron su trabajo comunitario limpiando la calzada Independencia, además de que recibieron pláticas para concientizarlos sobre el daño que se hace a la ciudad al tirar basura en las calles.

En una semana, aproximadamente, volverán a la colonia para ver si se mantiene limpia o siguen acumulando basura.

Al 21 de noviembre, un total de mil 114 personas han sido detenidas por ensuciar el espacio público, de las cuales, 987 han optado por pagar su falta con servicio comunitario; 12 han cubierto la multa -que va de los 2 mil 260 a los 226 mil pesos-, y 115 han optado por el arresto de hasta 36 horas.

En la mira

Las colonias que tienen una mayor incidencia de personas detenidas por tirar basura en las calles o espacios públicos son Jardines del Bosque, Americana, Moderna, Santa Teresita, Oblatos, Villas de San Juan y Beatriz Hernández.

