Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el domingo 23 de noviembre de 2025

El clima en Chapala para este domingo 23 de noviembre prevé que estará con lluvia ligera con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 12 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 51%.Lunes 24 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16Martes 25 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16Miércoles 26 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16Jueves 27 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 17Viernes 28 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17Sábado 29 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16Domingo 30 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15