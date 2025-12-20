Sábado, 20 de Diciembre 2025

Rutas de camiones detendrán sus recorridos el domingo en Guadalajara

¡Toma nota! Mañana habrá una carrera deportiva que afectará los derroteros del transporte público

Por: Nancy Andrade Jáuregui

Si quieres conocer la última información en materia de transporte y seguridad vial en el Estado de Jalisco, te recomendamos mantenerte informado a través de las redes sociales de la Secretaría de Transporte. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

La Secretaría de Transporte Jalisco informó que el próximo domingo 21 de diciembre algunas rutas de camiones pararán y otras modificarán sus recorridos a partir de las 6:30 de la mañana en el municipio de Guadalajara, con motivo de una carrera deportiva. 

Por dicho evento se cerrará la Avenida Mariano Otero,a la altura de la calle Amatista y Primavera.

Rutas que modificarán sus derroteros el 21 de diciembre

C51-V1, C51-V2, C49-V1, C49-V2, C104 y T01-18 de Marzo.

Rutas que se detendrán el 21 de diciembre

C78 Agua Blanca, C78 Felipe Ángeles, C78 Guadalupe Gallo, C104 Plaza del Sol, C104 Plaza Galerías, C108, C125, V01 de la Ruta López Mateos , C128A-V2, C130, T10, T10-C01 y C02, T04B-1, T04B-2, T04B-3, T04B-4, T11B y C49 Arboledas.

CORTESÍA/ Secretaría de Transporte Jalisco

Consulta las redes de la Setran para conocer actualizaciones del transporte

Si quieres conocer la última información en materia de transporte y seguridad vial en el Estado de Jalisco, te recomendamos mantenerte informado a través de las redes sociales de la Secretaría de Transporte:

  • En Facebook como @SecretariadeTransporteJal
  • En X como @TransporteJal

