Guadalajara avala la licencia de paternidad para policías

Ante el nacimiento de un hijo, los policías de Guadalajara podrán gozar de una licencia de paternidad de 15 días naturales con goce de sueldo, como parte de una medida aprobada para los elementos de la Comisaría municipal. La disposición busca formalizar este derecho laboral y homologarlo dentro de la corporación, de acuerdo con lo expuesto durante la presentación de la iniciativa.

El regidor Humberto Trujillo, autor de la propuesta, explicó que con esta decisión se avanza en el reconocimiento de los derechos laborales de los policías, al tiempo que se fortalece el entorno familiar y se contribuye a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Señaló que la licencia de paternidad con goce de sueldo permitirá a los elementos acompañar y atender a sus hijos durante los primeros días de vida.

Trujillo detalló que la licencia será de 15 días naturales para los policías que se conviertan en padres. Además, precisó que este periodo podrá extenderse en situaciones específicas. En caso de parto múltiple, la licencia se ampliará por 15 días adicionales. Asimismo, el padre podrá acceder a los 90 días que hubieran correspondido en caso de fallecimiento de la madre, con lo que se garantiza la protección del menor y el acompañamiento familiar en circunstancias excepcionales.

El regidor subrayó que se trata de una política pública con enfoque humano, que reconoce el papel del padre en el cuidado de los hijos y en la vida familiar. Destacó que la medida no sólo tiene un impacto en el ámbito laboral, sino también en el desarrollo social, al promover una distribución más equitativa de las responsabilidades parentales desde los primeros días de vida de los menores.

Durante su intervención, Trujillo afirmó que esta agenda se ha venido trabajando de manera coordinada y no surge de forma espontánea. Indicó que es resultado de un esfuerzo conjunto en el que ha participado la coordinación de la fracción edilicia y Vero Delgadillo, quien ha impulsado este tipo de derechos desde el inicio de su Gobierno. En ese sentido, señaló que el trabajo en equipo ha permitido avanzar en políticas que benefician directamente a quienes se encargan de la seguridad de la ciudad.

La propuesta fue analizada previamente en la Comisión de Gobernación, donde se revisaron los alcances de la licencia y su aplicación para los elementos de la Comisaría. En este espacio se contó con la participación de la coordinación de la fracción edilicia, así como de Vero Delgadillo, lo que permitió integrar una iniciativa con criterios de equidad y reconocimiento de derechos laborales.

Con la aprobación de esta medida, el Gobierno de Guadalajara refrenda su compromiso con la ampliación de derechos y con la implementación de políticas públicas orientadas a la equidad de género. La licencia de paternidad para policías se presenta como un paso en la consolidación de un marco laboral más justo, que reconoce la importancia de la familia y el bienestar de quienes desempeñan funciones de seguridad pública.

Estas acciones, de acuerdo con lo expuesto, buscan no sólo mejorar las condiciones laborales de los policías, sino también reforzar el tejido social y avanzar hacia un modelo de seguridad que incorpore una visión más humana y sensible en la toma de decisiones.

