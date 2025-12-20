El colectivo Madres Buscadoras de Jalisco localizó el cuerpo de un hombre en el municipio de Tonalá.

El hallazgo se dio en la zona conocida como El Calabozo, es parte del Cerro de San Miguel de la Punta. El sitio se ubica cerca del Periférico Poniente y también cerca de la vía libre a Zapotlanejo, en el municipio tonalteca.

El colectivo reportó que se localizó el cuerpo de un hombre, de entre 35 y 40 años de edad, el cual estaba al interior de una finca abandonada ubicada en la cima del cerro de dicha zona.

El hallazgo se realizó en una zona de difícil acceso, siendo que el ingreso vehicular es complicado debido a la inclinación y lo accidentado del terreno.

Al lugar acudieron elementos de la Comisaría de Tonalá, quienes realizaron el acordonamiento del área y llevaron a cabo las diligencias correspondientes, en apoyo del colectivo de búsqueda.

Las autoridades iniciaron los protocolos para el levantamiento del cuerpo y la integración de la carpeta de investigación, a fin de esclarecer los hechos e identificar a la víctima, esto por parte del Ministerio Público quien deberá determinar las condiciones del cuerpo.

