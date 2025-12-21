El Gobierno de Jalisco anunció una prórroga para las y los propietarios de vehículos cuyas placas están sujetas a sustitución ante la alta demanda en los trámites de sustitución gratuita de placas vehiculares.

La prórroga para el trámite tendrá vigencia del 2 de enero al 31 de marzo de 2026, y se realizará con base en un nuevo calendario.

Nueva vigencia

Enero

Corresponderá a las terminaciones "1", "2", "3" y “4”

Febrero

Terminaciones "4", "5", "6" y “7”

Marzo

Terminaciones "7", "8", "9" y “0”

Es importante subrayar que esta prórroga sólo aplica para quienes hayan cubierto el pago del derecho de refrendo vehicular 2025 y cuenten con un registro vehicular activo y actualizado en el Padrón Vehicular ; es decir, que no requieran realizar ninguna actualización de datos, como el cambio de propietario o cualquier otro trámite que implique la modificación de su registro en el Padrón Vehicular.

No obstante, quienes cumplan con todos los requisitos desde este momento, incluido su comprobante de verificación 2025 (aprobado o no aprobado), pueden agendar su cita para cualquier día y acudir a la oficina recaudadora de su elección a partir de enero 2026.

Además de estar al corriente con el pago del refrendo vehicular, las y los propietarios deberán agendar una cita en la página oficial en el mes que les corresponda y acudir a cualquiera de las 135 recaudadoras estatales.

Los documentos necesarios

En la recaudadora deberán entregar el juego de placas anterior, presentar identificación oficial vigente en original y copia, y exhibir el documento que acredite la propiedad del vehículo, como factura, sentencia judicial o cesión de derechos, también en original y copia.

También presentar un comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 90 días y el comprobante de verificación vehicular.

