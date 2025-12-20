Personal de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas llevó a cabo operativos al interior de tres centros de rehabilitación en distintos municipios del Estado, en los cuales, localizaron a una persona desaparecida y otras dos con carpetas de investigación por desaparición.

El primer caso fue un centro de rehabilitación ubicado en colonia Providencia, en el municipio de Tonalá, donde se realizó un operativo relacionado con la denuncia por la desaparición de un hombre.

Se atendieron a 34 personas internas —28 hombres y seis mujeres—, y se revisó su información con las bases de datos de personas desaparecidas y de órdenes de aprehensión vigentes. En ese lugar se localizó a una persona que tenía reporte de desaparición desde 2023, por lo que el hombre fue reintegrado a sus familiares.

Posteriormente, en un establecimiento de rehabilitación ubicado en la colonia Libertad, del municipio de Poncitlán. En dicho centro, fueron localizadas otras dos personas también con carpeta por desaparición, una de 2020 y otra de 2025; ambos fueron debidamente atendidos conforme a los protocolos establecidos.

Finalmente, en un centro localizado en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, durante un tercer operativo, se atendió a 38 personas internas y, al contrastar su información con las bases de datos, se obtuvo un resultado positivo con una orden de aprehensión vigente por el delito de robo calificado, por lo que un hombre quedó detenido.

