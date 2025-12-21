Este domingo 21 de diciembre, el frío llegará a México para quedarse en varios estados durante estas fechas decembrinas gracias al fenómeno meteorológico del frente frío número 23. Te diremos si estas gélidas condiciones afectarán este día a Guadalajara, según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Meteored y el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG .

El nuevo frente frío número 23 ingresará sobre el norte de Coahuila y originará rachas de viento y refrescamiento de las temperaturas vespertinas en esa región, y en combinación con la entrada de aire húmedo del golfo de México en el noreste del territorio nacional, generará lluvias puntuales fuertes.

Debido a la zona por donde ingresará el fenómeno meteorológico, no se pronostica que sus condiciones afecten a Guadalajara este día , sin embargo, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, ocasionará tiempo estable y sin lluvia sobre entidades del noroeste, norte y occidente del territorio nacional (esta última, es la zona del país en la que se encuentra Jalisco), así como un ascenso de las temperaturas vespertinas.

El pronóstico para Jalisco

En el transcurso del día se prevé cielo con nubes dispersas y sin lluvia. Por la mañana, se pronostican bancos de niebla en zonas costeras; ambiente fresco, siendo frío con temperaturas menores a 5 °C y posibles heladas en zonas altas. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, con temperaturas máximas mayores a 35 °C.

Viento de componente este de 10 a 20 kilómetros por hora (km/h) en la región, con rachas de 30 a 50 km/h.

El clima en Guadalajara

A continuación, te diremos las temperaturas máximas y mínimas que se prevén para Guadalajara durante este domingo 21 de diciembre. Los datos que proporcionaremos pueden ser consultados en Meteored y el IAM.

Guadalajara espera combinación de sol y nubes durante esta jornada, así como ambiente ligeramente agradable en horas diurnas; fresco por la noche y hasta el amanecer .

HORA TEMPERATURA CIELO SENSACIÓN TÉRMICA 09:00 horas 14 °C Soleado 14 °C 11:00 20 °C Soleado 20 °C 14:00 26 °C Soleado 25 °C 17:00 26 °C Soleado 25 °C 20:00 21 °C Cielo despejado 21 °C 23:00 16 °C Cielo despejado 16 °C

Con información del SMN, IAM y Meteored.

