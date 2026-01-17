La Secretaría de Transporte de Jalisco informó que el próximo domingo 18 de enero algunas rutas de camiones detendrán sus recorridos a partir de las 6:30 de la mañana en los municipios de Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque, con motivo de dos eventos deportivo.

La primera carrera se realizará en el Centro Histórico de Guadalajara lo que ocasionará cierres viales en: Avenida Normalistas, Avenida Fray Antonio Alcalde, Belén y Fray Junípero Sierra.

Las rutas de camiones que se detendrán al paso del contingente serán: C01, C04, C16, C21 dos vías, C107, C119, C123-V2, A07 de Mi Macro Periférico, T14A-C05, T14B-C02 Benito Juárez, T15, T15-C06 Hospital Civil, C21, C43 Haciendas del Valle, C43 Valdepeñas.

C64, C65, T14B-C02, T15 dos templos, T15-C01, T15-C02, T15-C04 y vías, T15-C05, T15-C06 y vías.

CORTESÍA/ Secretaría de Transporte de Jalisco

Mientras que la segunda carrera se realizará en el Centro de Tlaquepaque y habrá cierres viales en: Avenida Niños Heroes, Donato Guerra, Constitución, Juárez y Calzada Delicias.

Las rutas afectadas serán: C05, C31, C47-V1, C52, C87, C96-V1, C96-V2, C97-V1, C108, T02, T04-1, T09-C1, T13A-C02 Parques de la Victoria, T15-C04, A01 de Mi Macro Periférico, C58, C59.

CORTESÍA/ Secretaría de Transporte de Jalisco

Consulta las redes de la Setran para conocer actualizaciones del transporte

Si quieres conocer la última información en materia de transporte y seguridad vial en el Estado de Jalisco, te recomendamos mantenerte informado a través de las redes sociales de la Secretaría de Transporte:

En Facebook como @SecretariadeTransporteJal

En X como @TransporteJal

