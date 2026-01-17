El Nevado de Colima despertó este sábado 17 de enero vestido de blanco, luego de su primera nevada en este 2026 .

Protección Civil Jalisco compartió las primeras imágenes del espacio natural cubierto de blanco y las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. A través de Facebook, compartió:

“Desde #ProtecciónCivilJalisco continuamos con el Operativo #MontañaBlanca, en coordinación con autoridades de la región y con el valioso apoyo de la Secretaría de Seguridad, para cuidar el orden, la seguridad y la sana convivencia de todas las personas que visitan este destino de montaña”.

“Disfrutemos este espacio natural con responsabilidad y sigamos las indicaciones del personal en sitio”.

La corporación estatal informó que se ha activado el Operativo Montaña Blanca, operativo conjunto entre los tres niveles de gobierno para salvaguardar a los visitantes a la zona .

Recomendaciones preventivas para ir al Nevado de Colima

Consultar las condiciones climatológicas antes de salir

Usar ropa térmica y chamarras con colores vivos para facilitar tu localización en caso de extravío, así como calzado antiderrapante, gorro y guantes

Acceder únicamente en vehículos 4x4 o con características todo terreno y al descender, utilizar siempre frenado de motor para evitar sobre calentar el sistema de frenado

No está permitido el ingreso de vehículos compactos, RZR, motocicletas, cuatrimotos, autobuses ni camionetas de pasajeros tipo sprinter

Tomar previsiones durante el ascenso por posibles zonas lodosas y piso mojado o resbaloso

Caminar solo por rutas permitidas y señalizadas

No dejar basura en la montaña

Tomar previsiones ante el mal de montaña

Atender en todo momento las indicaciones de las autoridades

Solo se permitirá el acceso a 200 vehículos por día, esto en horario matutino

Dentro del parque no se vende ningún tipo de alimento ni bebidas, por lo que es necesario llevar consigo todos los insumos necesarios durante la visita .

Hasta las 07:00 horas de este sábado, se reportaba el ingreso de 30 vehículos y poco más de 100 personas al parque.

Pronóstico del clima

La masa de aire polar asociada al frente frío núm. 28 se desplazará hacia el oriente del golfo de México, dejando de afectar al territorio nacional , permitiendo un gradual incremento de las temperaturas vespertinas en el oriente, centro y sureste del país, sin embargo, durante la mañana y noche se mantendrá el ambiente frío a muy frío sobre la Mesa del Norte y Mesa Central, con heladas matutinas en zonas altas . A su vez, prevalecerá viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Durante la tarde, un nuevo frente frío (núm. 29) ingresará sobre la frontera norte y noreste de México en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, originará vientos fuertes con rachas de hasta 60 km/h y posibles tolvaneras en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Por otro lado, canales de baja presión sobre el norte y occidente del país en combinación con el persistente ingreso de humedad del océano Pacífico e inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo en estados del norte, occidente, centro y sur del territorio mexicano, pronosticándose lluvias puntuales fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Estado de México.

Con información de Protección Civil y el Servicio Meteorológico Nacional

