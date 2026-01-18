Nevado de Colima se cubre de blanco y acceso vehicular llega a su límite

La primera nevada registrada en 2026 en el Parque Nacional Nevado de Colima generó una alta afluencia de visitantes, pues la mañana de este domingo la capacidad en la parte alta del parque llegó a su límite, por lo que ya no se permite el ingreso de más vehículos.

A través de sus redes oficiales, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco refirió que, debido a que hoy se reportó el ingreso de aproximadamente 200 vehículos, se determinó cerrar el acceso a más vehículos, con el objetivo de evitar riesgos a visitantes y facilitar las labores de control y seguridad.

"Durante el resto del día no se permitirá el ingreso de más vehículos al Parque Nacional #NevadoDeColima, ya que el sitio se encuentra a su máxima capacidad" , escribió la dependencia en una publicación.

El día de ayer se registró la caída de aguanieve y nieve en las partes más altas del parque, derivado de las bajas temperaturas. En este escenario, se activaron medidas preventivas en el Área Natural Protegida (ANP), para proteger la vida de las y los visitantes, y reducir incidentes fatales en zonas de alta montaña.

El Operativo Montaña Blanca, que se aplica entre los tres niveles de gobierno, entre ellos la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ), y la SEMADET, está activo para salvaguardar la seguridad de las y los visitantes.

Esta medida incluye la aplicación de controles de acceso, filtros de ingreso y restricciones operativos, lo que ayuda a disminuir los riesgos asociados a las condiciones climáticas extremas.

Como parte de las acciones de seguridad, el acceso diario se limita a un máximo de 200 vehículos en horario matutino. El monitoreo de las condiciones meteorológicas se mantiene de forma permanente.

