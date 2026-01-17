Frente a las bellísimas postales blancas que ha dejado la caída de aguanieve y nieve en el Nevado de Colima, autoridades forestales han activado protocolos para salvaguardar a quienes que deseen visitarlo, sin embargo, ¿cuántos autos pueden ingresar diariamente al parque? En esta nota te lo contamos.

Aunque parezca exagerado, tal restricción forma parte del Operativo Montaña Blanca, una estrategia en la que participan dependencias de los tres niveles de gobierno, como la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco y la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet). El operativo busca que la experiencia sea segura y que cualquier emergencia pueda atenderse de manera rápida y eficaz.

¿Cuántos vehículos pueden ingresar diariamente al Nevado?

Para reducir riesgos, solo se permite la entrada de hasta 200 vehículos por día, exclusivamente durante el horario matutino.

Los filtros de acceso y los puntos de revisión no son un trámite de poca cosa. Gracias a ellos, se han reducido incidentes que en temporadas invernales suelen repetirse, como casos de hipotermia, choques en caminos complicados o problemas de salud derivados de la altura.

Desde la Semadet se insiste en que visitar el Nevado no es como ir a un parque urbano. La combinación de brechas difíciles, clima cambiante y altitudes que superan los tres mil metros exige preparación. Por eso, quienes logran ingresar deben hacerlo con vehículo adecuado, buena condición física y disposición para seguir todas las indicaciones del personal del parque y de Protección Civil.

Por igual, se recuerda a los visitantes que las fogatas están prohibidas o restringidas a zonas específicas.