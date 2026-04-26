Desde hace tres semanas que el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur), encargado de la operación de los las líneas de tren en la ciudad, busca a las y los conductores quienes quieran formar parte de la nueva Línea 5 del Transporte Público al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, y esta mañana, de nueva cuenta, compartió la convocatoria para que las y los interesados conozcan cómo pueden postularse.

"En Siteur estamos formando un nuevo equipo de operadores conformado por mujeres y hombres responsables, con un gran sentido de servicio y que cuenten con las competencias técnicas y de actitud acordes a una efectiva prestación de servicio al pasajero", recordó el Siteur a través de sus redes sociales oficiales.

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Ante ello, señaló que el perfil requerido de las personas conductoras es de hombres y mujeres de los 20 años en adelante, indispensable contar con licencia vigente de conductor de servicio de transporte público colectivo y masivo (C2), una experiencia como conductor de transporte mínima comprobable de 6 meses por lo menos y tener agudeza visual integral, con o sin lentes.

La persona interesada debe tener disponibilidad de horario y contar con buena salud física que le permitan realizar las actividades que requiere el servicio, además de que debe aprobar las evaluaciones médicas y psicométricas de selección.

La oferta laboral considera sueldo quincenal, semana laboral de cinco días por dos de descanso rotativo, 20 días de vacaciones al año y 25% de prima vacacional, 50 días de aguinaldo al año, seguro social en la modalidad 38 y oportunidades de crecimiento dentro de otras áreas de servicio del Siteur.

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¿Dónde presentar la solicitud?

Las y los interesados deben acudir, de lunes a viernes de las 10:00 a las 16:00 horas, a la Base de Mantenimiento Tetlán del Siteur a presentar su solicitud de aplicación, la cual está ubicada en la calle Andrés Bello 4450. Para mayor información las personas pueden comunicarse al teléfono 33 39 42 57 00 o vía WhatsApp al número 33 15 01 08 62, donde se les brindarán mayores informes sobre estas vacantes.

De acuerdo con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, la implementación de la primera etapa de la Línea 5 del Tren Eléctrico, conocida como Mi Macro Aeropuerto, entrará en su etapa de operación definitiva a finales de mayo de 2026, previo a la realización del Mundial de Futbol 2026.

El objetivo de este nuevo sistema de transporte público masivo busca consolidar la conexión entre el Aeropuerto Internacional de Guadalajara y los principales nodos de movilidad del área metropolitana, como el Periférico Sur, donde transita a su vez el Peribús, que conecta con las Líneas 1, 3 y 4 del Tren Ligero.

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