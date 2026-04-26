Luego de que se diera a conocer el hallazgo de un invernadero donde se cultivaban plantas de marihuana, en pleno Paseos del Sol, en el municipio de Zapopan, este domingo 26 de abril la Secretaría de Seguridad del Estado confirmó que en el inmueble había poco más de 300 plantas.

Lee también: Conoce el estado de salud del mono araña que sufrió una descarga eléctrica en Guadalajara

El caso se mantenía en vigilancia desde días pasados

Recordó que fue el pasado 22 de abril cuando, durante sus patrullajes, focalizados en colonias con alta incidencia delictiva, los oficiales del Grupo de Operaciones Tácticas que circulaban en el cruce de Mariano Otero y Pedro Simón Laplace observaron a dos individuos que aparentemente hacían un intercambio de macetas.

ESPECIAL / SSE

Cuando los sujetos observaron a los uniformados, ambos comenzaron a correr, y aunque se intentó detenerlos para conocer el porqué, fueron perdidos de vista por los oficiales metros adelante, logrando escapar de la autoridad.

Sin embargo, como parte de las primeras revisiones del hecho, en el punto, los oficiales detectaron una vivienda con una puerta abierta, desde donde se apreciaban a simple vista alrededor de 100 plantas de aparente marihuana.

ESPECIAL / SSE

Te puede interesar: Adulto mayor muere durante incendio en su vivienda en Guadalajara

Autoridades aseguraron el perímetro y solicitaron mando y conducción

"De inmediato, los oficiales aseguraron el perímetro y solicitaron mando y conducción a un agente del Ministerio Público, quien ordenó el resguardo hasta la solicitud y ejecución de una orden de cateo, que se llevó a cabo ayer sábado 25 de abril, cuando se detectó que al parecer se trataba de un invernadero casero", dijo la Secretaría en un comunicado.

ESPECIAL / SSE

Fue así que, luego de contabilizar el número de macetas, se encontró que se trataba de más de 300 plantas y plántulas de marihuana, las mismas que fueron aseguradas por la autoridad estatal, al igual que un arma de fuego, aparentemente de utilería, que se hallaba dentro de la finca abandonada. También había dos bolsas de 200 gramos con el vegetal verde.

Los hechos fueron informados a las autoridades competentes para que continúen las averiguaciones correspondientes y den con el paradero de las personas responsables de este sitio.

ESPECIAL / SSE

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS