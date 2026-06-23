El sistema de MiBici Pública atraviesa actualmente un proceso de expansión, no solo en cuanto al número de bicicletas, sino también en cuanto a opciones para pedalear en la ciudad. Con ello es que ha llegado y ya se encuentra en marcha el sistema de bicicletas eléctricas, que permiten avanzar más kilómetros en menos tiempo.

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Para ello es que el Gobierno de Jalisco, a través de la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad (AMIM), ha llevado a las calles ya poco más de 150 unidades eléctricas y 16 estaciones de anclaje. El objetivo es alcanzar 470 estaciones para poner en circulación mil bicicletas eléctricas durante esta fase inicial.

Expansión del sistema y cambios en estaciones

Así, la AMIM mantiene cambio de estaciones en distintos puntos de la ciudad, y aunque ya había dado aviso sobre el hecho de que algunas estaciones de bicis mecánicas serían cambiadas a eléctricas, las ubicaciones finales no fueron compartidas , y algunas personas aún se sorprenden al llegar a su punto habitual de anclaje o desanclaje y no encontrar su estación.

“Yo la semana pasada sí me asusté porque yo tengo la misma ruta siempre, entonces no me preocupo de revisar y solo llego y dejaba la bici en Ávila Camacho y Federalismo, pero de la nada la quitaron. Hay otra cruzando la avenida, pero me preocupé porque pensé que me iban a cobrar el extra de tiempo ya que venía con los 30 minutos casi justos. Afortunadamente sí la pude dejar en los últimos minutos, pero uno se saca de onda”, dijo Jesús Martínez.

“Tocará salir temprano para ir a otras estaciones a tomar bicicletas en lo que las cambian, porque también es cierto que no todos usaremos las bicicletas eléctricas o no todos vamos a alcanzar. Entonces creo que en algunas zonas sí va a costar tiempo, más que trabajo, ir a buscar una bicicleta”, dijo por su parte Susy Hernández.

¿Cómo verificar estaciones disponibles en MiBici?

En redes sociales, la AMIM publica, en sus historias, información sobre las estaciones que durante el día serán desactivadas, pero dicha información no queda fija en redes sociales, impidiendo que esta sea una opción para que las personas supervisen los cambios.

Ante ello, la mejor opción para verificar si alguna estación se encuentra o no habilitada es mediante la aplicación móvil de MiBici Pública, disponible para iOS y Android.

Solo basta con ingresar a la misma, con correo y contraseña, y activar el GPS del teléfono móvil, e identificar las estaciones marcadas en color gris. Al acercarse a ellas, es posible ver una cruz en ellas, que significa, precisamente, que están deshabilitadas, es decir, no hay ya infraestructura para anclar o desanclar bicicletas.

Ahí mismo es posible observar cuántas cuadras se debe caminar o pedalear para la siguiente estación con bicicletas o espacios disponibles.

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Aunque las bicicletas eléctricas podrán anclarse en cualquier estación, la recomendación es que, al tomar una bicicleta de este tipo, sea devuelta a una estación destinada a tal fin, a modo de que continúe su proceso de carga y más personas puedan utilizarla.

Una carga alcanza para una trayectoria de hasta 55 kilómetros, y cada bicicleta puede llegar a una velocidad de hasta 25 kilómetros por hora. El tiempo de uso por desanclaje es de 10 minutos, y a partir de ese tiempo cada minuto tendrá un costo de 1 peso.

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