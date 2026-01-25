Rescatan 52 perros hacinados en departamento de Guadalajara

Desnutridos, con falta de movilidad, en malas condiciones y en una situación de hacinamiento, fueron encontrados y rescatados 52 perros que se hallaban dentro de un departamento en la colonia Infonavit Estadio, en Guadalajara.

A través de una denuncia anónima, agentes especiales de la Fiscalía de Jalisco acudieron al domicilio para verificar el hecho. Encontraron decenas de perros de diferentes tallas, razas y edades. Veterinarios de Protección Animal del Gobierno de Guadalajara confirmaron el mal estado en el que se encontraban .

En una primera instancia, las autoridades solicitaron a los moradores entregaran a los animales, sin embargo, éstos se negaron. Por ello, se solicitó una orden de cateo , misma que fue desahogada el pasado 22 de enero.

Los animales rescatados fueron trasladados a las instalaciones de Protección Animal Guadalajara, donde reciben atenciones veterinarias y se pueden adoptar a fin de que puedan encontrar una segunda oportunidad en una familia que ofrezca atención y cariño. Para conocer el proceso, se puede acudir a la unidad de protección animal municipal.

En las labores participaron policías de investigación de la Fiscalía del Estado, personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y de Protección Animal de Guadalajara .

