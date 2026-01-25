Rescatan 52 perros hacinados en departamento de Guadalajara

Desnutridos, con falta de movilidad, en malas condiciones y en una situación de hacinamiento, fueron encontrados y rescatados 52 perros que se hallaban dentro de un departamento en la colonia Infonavit Estadio, en Guadalajara.A través de una denuncia anónima, agentes especiales de la Fiscalía de Jalisco acudieron al domicilio para verificar el hecho. Encontraron decenas de perros de diferentes tallas, razas y edades. Veterinarios de Protección Animal del Gobierno de Guadalajara confirmaron el mal estado en el que se encontraban.En una primera instancia, las autoridades solicitaron a los moradores entregaran a los animales, sin embargo, éstos se negaron. Por ello, se solicitó una orden de cateo, misma que fue desahogada el pasado 22 de enero.Los animales rescatados fueron trasladados a las instalaciones de Protección Animal Guadalajara, donde reciben atenciones veterinarias y se pueden adoptar a fin de que puedan encontrar una segunda oportunidad en una familia que ofrezca atención y cariño. Para conocer el proceso, se puede acudir a la unidad de protección animal municipal.En las labores participaron policías de investigación de la Fiscalía del Estado, personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y de Protección Animal de Guadalajara.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * FF