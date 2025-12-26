El alza anunciada a la tarifa del transporte público provocará que muchos usuarios busquen otros sistemas de transporte como las motocicletas o los patines eléctricos.

Ulises Estrada, profesor del Doctorado y Maestría en Movilidad Urbana y Transporte y Territorio del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara, comentó que esta alza pegará un tercio de la población que actualmente se mueve en transporte público.

“Es una gran proporción lo que representa de sus ingresos el moverse en transporte público, entonces es muy crítico lo que le va a pegar en el bolsillo de las familias”, dijo el también integrante del Colegio de Profesionistas de Movilidad.

Otro 30 por ciento lo hace en automóvil y otro 30 por ciento lo hace en motocicleta y un 10 por ciento a pie o en bicicleta.

“Al ser más caro el moverse en transporte público puede ser que los usuarios digan me conviene más moverme en motocicleta”, añadió.

Añadió que el alza al transporte público entrará en una etapa complicada para los trabajadores ya que se sumará a otros incrementos de precios .

Porque no solo se sube el transporte, sube la gasolina y eso hace que suba todo, los alimentos, entonces es preocupante

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares los mexicanos destinan el 14 por ciento de sus ingresos al transporte público.

“Otra de las cosas que se deben analizar es que la percepción de la calidad no tiene relación con el alza de precios, hay una encuesta pero que tiene sus sesgos, la población usuaria al notar este incremento va a estar muy descontenta”, concluyó.

