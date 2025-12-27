Una agresión a balazos ocurrida las últimas horas en el municipio de San Pedro Tlaquepaque dejó a un hombre muerto y a otro herido.

Los hechos fueron reportados en la colonia Francisco I. Madero, en el cruce de la avenida Juan José Castillo y Santa Eduviges.

En dicho punto, policías municipales recibieron el reporte de una mujer que refería a un primer hombre, inconsciente y herido por arma de fuego, y a uno segundo, también herido y, a quien la mujer reportó como su hijo. Al arribar al punto, las autoridades solicitaron de inmediato el apoyo de servicios médicos.

El primer hombre —de 23 años de edad— presentaba al menos cinco impactos de bala; fue reportado como fallecido en el sitio. El segundo hombre, de 24 años, fue trasladado a la Cruz Roja Toluquilla para su atención médica, ya que este presentaba un impacto en la espalda.

Más tarde, las autoridades refirieron que un tercer hombre fue el que cometió la agresión, este vestía un suéter color gris, y escapó del sitio a bordo de una motocicleta. No se refirieron mayores características.

El Ministerio Público investigará el caso y se solicitará apoyo de las cámaras del C4 para dar con el responsable.

AO

