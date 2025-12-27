Una jornada de temperaturas frescas se espera para el Área Metropolitana de Guadalajara este sábado 27 de diciembre, sobre todo por la noche y al amanecer. Estos son los detalles del clima para la ciudad:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó que la región Pacífico Centro espera, durante el día, se prevé cielo medio nublado a nublado con chubascos y posibles descargas eléctricas en Jalisco, Colima y Michoacán; así como lluvias aisladas en Nayarit. Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región, y frío en zonas serranas de Jalisco y Michoacán. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 35 km/h en la región.

Por su parte, Meteored prevé hoy en Guadalajara, soleado esta mañana, con temperaturas alrededor de 17 °C. Por la tarde, nubes y claros y con temperaturas en torno a los 25 °C. Durante la noche, con temperaturas cercanas a los 20 °C . Vientos del Este a lo largo del día, con una velocidad media de 7 km/h.

Clima en Guadalajara

Hoy 27 – 9 °C Domingo 27 – 10 °C Lunes 27 – 10 °C

Clima nacional

El frente frío núm. 24 se desplazará sobre el noroeste de México, interaccionará con una vaguada polar y con el flujo de humedad de un río atmosférico, ocasionando chubascos en Baja California y lluvias aisladas en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Durango. A su vez, se prevén rachas fuertes de viento y descenso de la temperatura en el noroeste del país, además de probabilidad de nieve o aguanieve en el transcurso de la mañana en zonas montañosas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Meteored y The Weather Channel

