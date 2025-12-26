Ajuste al transporte será hasta 2026 y con subsidio para usuarios, asegura Lemus

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, dio a conocer un conjunto de medidas para mitigar el impacto del ajuste a la tarifa del transporte público, luego de que el Comité Técnico de Tarifas estableciera que el costo real del pasaje, actualizado por el incremento en insumos y la mayor demanda del servicio, es de 14 pesos.

Si bien reconoció la validez del análisis técnico, Lemus señaló que aplicar de inmediato esa tarifa afectaría de forma importante a la economía de las familias jaliscienses. Por ello, informó que su administración pondrá en marcha un plan de acción para proteger a las y los usuarios, sin frenar el crecimiento ni la modernización del sistema de transporte.

Hace unas horas, el Comité tarifario determinó un ajuste a la tarifa del transporte público para llegar a un costo real actualizado de 14 pesos.



Entendemos los argumentos del Comité, pero una tarifa de 14 pesos sería inviable y un tremendo golpe al bolsillo de la mayoría de las…

Como parte de este esquema, en 2026 el Gobierno del Estado destinará una bolsa de 1,200 millones de pesos que será entregada directamente a los usuarios mediante la Tarjeta Única al Estilo Jalisco. Con este mecanismo, las personas pagarán 11 pesos por viaje, mientras que el gobierno absorberá los 3 pesos restantes como subsidio por pasaje.

El mandatario precisó que este será el primer ajuste a la tarifa en siete años y aseguró que será el único incremento durante su sexenio. Además, tras un acuerdo con los transportistas, se definió que la nueva tarifa entrará en vigor hasta abril de 2026, una vez que la Tarjeta Única haya sido distribuida a la totalidad de los usuarios.

La tarjeta podrá tramitarse a partir de enero de 2026, con prioridad para personas adultas mayores, estudiantes y grupos prioritarios.

Lemus subrayó que, aun con el ajuste, Jalisco mantendrá una tarifa inferior a la de otras ciudades del país, como Monterrey y Tijuana, donde el pasaje es de 16 pesos; Saltillo, con 15; Toluca, con 14; y León, Durango y Torreón, donde se cobra 13 pesos.

El gobernador recordó que durante los últimos siete años el estado ha pagado una tarifa sin incrementos mientras el sistema de transporte se ha ampliado y modernizado, con obras como la Línea 3 del Tren Ligero, Mi Macro Periférico, la incorporación de más de 200 camiones nuevos, unidades eléctricas en Puerto Vallarta y la apertura de la Línea 4 hacia Tlajomulco.

Finalmente, reiteró que el esfuerzo adicional que asumirán las familias será correspondido con mejoras en la frecuencia del servicio, reducción de tiempos de espera y mayor capacidad en horas pico. Entre los proyectos previstos mencionó la consolidación de la Línea 4, la puesta en marcha de Mi Macro Aeropuerto, la ampliación de Mi Macro Periférico hacia Tonalá, la llegada de más vagones para las Líneas 1 y 2 del Tren Ligero, nuevas unidades articuladas y la expansión del sistema Mi Bici, con más estaciones y bicicletas eléctricas.

“Trabajamos para ofrecer un servicio de calidad y consolidar el mejor modelo de movilidad y transporte público del país”, afirmó.

