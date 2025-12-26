Luego de la sesión del Comité Técnico Tarifario de Jalisco, celebrada este viernes 26 de diciembre, en la que se determinó que el transporte público del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) tendrá un ajuste en su tarifa, el Gobernador del Estado, Pablo Lemus, confirmó la fecha en que comenzará a aplicarse el nuevo precio.

De acuerdo con el comunicado oficial, la tarifa técnica se fijó en 14 pesos por pasaje; sin embargo, Lemus reconoció que este incremento podría representar un impacto significativo para los usuarios . Por ello, se decidió que el Gobierno de Jalisco subsidie una parte del costo total del boleto.

Ante este escenario, la administración estatal implementará un plan de apoyo que destinará mil 200 millones de pesos para absorber parte del costo del pasaje. Este subsidio será entregado de manera directa a los usuarios a través de la Tarjeta Única al Estilo Jalisco.

Según lo detallado en el comunicado, el Gobierno aportará 3 pesos por pasaje, lo que permitirá que la tarifa final para los usuarios sea de 11 pesos , en lugar de los 14 pesos que resultarían tras el ajuste.

¿Cuándo comenzará a operar la nueva tarifa del transporte público?

A través de sus redes sociales, el Gobernador de Jalisco informó que la nueva tarifa entrará en vigor una vez que la Tarjeta Única haya sido distribuida de manera generalizada entre los usuarios del transporte público.

Dicha tarjeta podrá tramitarse a partir de enero de 2026 y, de acuerdo con las autoridades estatales, será hasta abril de ese mismo año cuando la mayoría de los usuarios ya cuenten con ella. Por ello, se prevé que la tarifa de 11 pesos comience a aplicarse a partir de abril de 2026.

Además, Lemus subrayó que este será el primero y único ajuste al precio del transporte público que se realizará en el AMG durante su sexenio.

Asimismo, destacó que, pese al incremento, Jalisco mantiene una tarifa inferior a la de otras ciudades del país , como Monterrey y Tijuana, donde el pasaje cuesta 16 pesos; Saltillo, con 15; Toluca, con 14; y León, Durango y Torreón, donde se cobra 13 pesos.

Finalmente, el Gobernador reiteró su compromiso con la ciudadanía y aseguró que, a pesar del aumento, se continuará trabajando en la mejora del sistema de transporte del Estado y del AMG , con acciones orientadas a incrementar la frecuencia de las unidades, reducir los tiempos de espera, evitar la saturación de camiones y ampliar las obras ya existentes.

“Sabemos que queda mucho camino por recorrer, pero estamos trabajando para ofrecer el servicio de excelencia que merecen las y los jaliscienses. Juntas y juntos vamos a consolidar el mejor modelo de movilidad y transporte público de México”, concluyó Lemus.

