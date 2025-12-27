Sábado, 27 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el sábado 27 de diciembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Chapala

Por: Redacción web .

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el sábado 27 de diciembre de 2025

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el sábado 27 de diciembre de 2025

El clima en Chapala para este sábado 27 de diciembre prevé que estará con cielo claro con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 44%.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 11 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Domingo 28 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Lunes 29 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Martes 30 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15

Miércoles 31 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Jueves 1 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Viernes 2 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Sábado 3 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Zapopan
Clima en Tonalá
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en El Salto
Clima en Mazamitla
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Ciudad de México
Clima en Tlaquepaque
Clima en Guadalajara
Clima en Tapalpa
Clima en Cancún
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Monterrey

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones