Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el sábado 27 de diciembre de 2025

El clima en Chapala para este sábado 27 de diciembre prevé que estará con cielo claro con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 44%.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 11 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Domingo 28 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Lunes 29 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Martes 30 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15

Miércoles 31 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Jueves 1 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Viernes 2 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Sábado 3 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

