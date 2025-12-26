El Comité Técnico Tarifario avaló un incremento de la tarifa técnica del transporte público en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), la cual será de 14 pesos, aunque todavía se deberá determinar el costo a los usuarios, que decidirá el Gobernador de Jalisco.

En la sesión que se llevó a cabo este viernes, el Comité Tarifario avaló dicha decisión con cuatro votos a favor y solo dos en contra, del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte y de la Universidad de Guadalajara, en representación de todas las universidades.

El secretario de Transporte, Diego Monraz, explicó que el costo de 14 pesos es la tarifa técnica, es decir, el costo real de un viaje en transporte público, no necesariamente el que pagan los usuarios.

"La tarifa al público, la tarifa en general porque hay tarifas con descuentos y subsidiadas, pero la tarifa general técnica que se aprobó para los próximos 5 años es de 14 pesos. Fue el resultado de la indexación que está en la ley y que incluye los resultados, los indicadores que hemos mencionado".

El funcionario insistió en que el costo real de un pasaje del transporte público será determinado por parte del Gobernador Pablo Lemus; actualmente es de 9.50 y no se sabe si aumentaría a 11 pesos para el siguiente año.

"La tarifa social la va a decidir con el fondo que le invierta el Ejecutivo del Estado, estemos pendientes del anuncio del Gobernador que, probablemente, sea más adelante de que llegue este acuerdo a sus manos para que sepamos cuál sería la tarifa social y bajo qué mecanismos".

Monraz indicó que se analizaron datos como la siniestralidad vial, los resultados de la encuesta del Imeplan sobre la evaluación de los transportistas, así como la contratación de más conductores, señalando que hay carencia y que los empresarios del transporte público se comprometieron a mejorar salarios y condiciones de trabajo.

Será el Ejecutivo estatal quien determine los montos a aportar por el subsidio que se otorga cada año a transportistas, aunque el Congreso local avaló una bolsa de 777 millones de pesos, según lo aprobado en el Presupuesto de Egresos para 2026.

OF