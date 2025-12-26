En un sondeo realizado en varias estaciones, los pasajeros calificaron como exagerado un posible incremento hasta 14 pesos, de los cuales los usuarios pagarían 11 y se tendría un subsidio de 3 pesos por parte del Gobierno del Estado.

“A mí se me hace medio caro, antes de un aumento pedimos que haya mejor servicio, en veces los choferes son muy groseros”, dijo Efraín.

“Creo que primero deben mejorar el servicio, se requiere que pasen más rutas. Por ejemplo, yo vivo en Parques de Santa María y no hay ninguna ruta cerca que me saque a Periférico. El Macro Periférico pasa muy lleno”, comentó Roberto.

“Está mal porque está muy elevado, primero que hagan una encuesta para validarlo”, añadió Marcos, quien vive en Tlajomulco y tiene que tomar un camión y el tren ligero para ir a su trabajo.

“Yo pienso que está bien, 10 pesos está barato, 13 pesos estaría bien, todo está subiendo, pero deben mejorar, el servicio está mal, dura mucho y van muy llenos”, añadió Martín Bonilla.

“A mí se me hace muchísimo, apenas con los sueldos que tenemos alcanzamos a pagar 10 pesos, ahora subiéndolo a 14 pesos es demasiado”, expresó la señora Anabel Muñoz, quien es usuaria del Macro Periférico.

La entrevistada cuestionó que las máquinas se queden con el cambio de 50 centavos, además hay veces que cobran doble, no hay mantenimiento a los elevadores y los camiones están sucios o en mal estado.

Por su parte, los choferes dijeron que es necesario un ajuste a la tarifa y al sueldo.

“Yo siento que sería necesario el reajuste para todos, tarifa y sueldo para los choferes, aquí hay aumentos para todos y para los choferes estamos con el mismo sueldo desde que la tarifa estaba a siete pesos”, dijo Gabriel Espinoza, chofer de la ruta 126, que opera la empresa Motobús.

Además, Espinoza reiteró que los insumos como diésel, refacciones y llantas se han incrementado.

“A nosotros ya no nos alcanza con esta tarifa, nos dijeron que iban a subir a 15 pesos, eso estaría bien”, añadió Julio César Calderón, chofer de la ruta 199 que va a Tlajomulco de Zúñiga.

AO

