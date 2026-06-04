Como parte de las acciones implementadas por las autoridades estatales para prevenir riesgos durante cada temporada de lluvias, la Secretaría de Transporte, en coordinación con la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ), lleva a cabo la capacitación de conductores del transporte de carga y del transporte público con el objetivo de evitar situaciones de emergencia, como quedar varados a causa de inundaciones.

"Precisamente con el tema del transporte público estamos trabajando en la capacitación de conductores para que sepan cómo actuar ante situaciones de emergencia y puedan identificar las zonas con riesgo de inundación. Buscamos evitar escenarios como el del año pasado en Adolf Horn, donde las personas prácticamente durmieron en los camiones porque quedaron varados. El protocolo ya se tenía desde el año pasado, pero finalmente quedó listo. Se comenzará con conductores del transporte de carga y del transporte público, y posteriormente se pretende que también lo tomen los taxistas", explicó Sergio Ramírez López.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer cuántos conductores participarán en estas capacitaciones .

Por otra parte, el titular de la UEPCBJ informó que este viernes se llevará a cabo una reunión con la Mesa Metropolitana de Gestión Integral de Riesgos para definir cuáles serán los ocho nuevos puntos donde se instalarán sistemas de alerta que permitan prevenir el ingreso de personas y vehículos a zonas de riesgo. Estos sistemas incluirán sensores y, en algunos casos, plumas abatibles.

"Ahí se acordará el plan para definir cuáles serán esos ocho puntos que se instrumentarán en el Área Metropolitana de Guadalajara. Esto tiene que ver con la protección de las personas y la prevención de daños a la propiedad, desde vehículos hasta viviendas. La instrumentación consiste en alarmas auditivas, alarmas visuales y, en algunos casos, barreras físicas para evitar que los vehículos transiten por zonas peligrosas", refirió Ramírez López.

Estos dispositivos se sumarán a la infraestructura preventiva ya existente, operada por la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad (AMIM) y la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP).

El titular de la SIOP lamentó que, pese a la instalación de diversos dispositivos de prevención y alerta, todavía haya personas que no dimensionan los riesgos durante una inundación . Señaló que, en lugar de ponerse a salvo, muchas intentan cruzar corrientes de agua sin medir las consecuencias, por lo que consideró que aún falta generar mayor conciencia para evitar tragedias.

"Son situaciones que debemos evitar en lo sucesivo. A pesar de que se colocan alarmas y otros mecanismos de prevención, todavía hay personas que hacen caso omiso de las advertencias. En años anteriores hemos señalado que, aun cuando tenemos personal y vehículos cerrando la circulación, algunos automovilistas se suben a las banquetas para continuar su camino y terminan quedando atrapados por las inundaciones. Este es un trabajo de comunidad, no solamente del Gobierno. Necesitamos hacer equipo con la ciudadanía e insistir en la cultura de la prevención para que las personas, los ciudadanos y los conductores, comprendan la importancia de atender estas medidas", concluyó Ramírez López.

SV