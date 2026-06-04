Avalan en comisiones dictamen sobre transparencia en Jalisco

La Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales del Congreso de Jalisco avaló una reforma constitucional en materia de transparencia, con la cual, establecen diversas disposiciones sobre la nueva Agencia de Transparencia que fungirá como garante de este derecho en Jalisco.

El dictamen oficializa que al menos dos terceras partes de los diputados que integran el Congreso serán quienes ratifiquen la integración de las personas que integren el nuevo órgano colegiado dentro de la Contraloría estatal.

INE e instituciones autónomas asumen vigilancia

Además, se hace una modificación para que el INE sea garante de la información de los partidos políticos en el estado mientras que los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, sus autoridades garantes serán, según sea el caso, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

Se establece también que las universidades y las instituciones de educación superior con autonomía, como la Universidad de Guadalajara, se regirán de conformidad con su normativa.

"Ratificar, por el voto de cuando menos las dos terceras partes de los diputados integrantes de la Legislatura, a las personas que conforman el órgano desconcentrado de la Contraloría del Estado en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales del Estado", se lee en el dictamen.

Sobre el tema, el coordinador de Movimiento Ciudadano, José Luis Tostado, explica que el órgano funcionará dentro de la Contraloría del Estado y descarta que contravenga la reforma federal en transparencia.

"Es una reforma constitucional en la medida en que se optó por hacer un órgano desconcentrado colegiado para atender esta materia, necesitamos volver a darle facultades al Congreso para intervenir en la materia de transparencia que, como consecuencia de la primer reforma, le habíamos quitado. Van a estar en la Contraloría estas materias de transparencia y protección de datos, tendrá un órgano colegiado de la Contraloría para resolver estos asuntos".

Por esta razón, se seguirá aplazando la aprobación de las leyes secundarias de transparencia, aunque se establecerá un plazo para ello.

NG