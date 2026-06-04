Mundial 2026: Este es el protocolo que se aplicará a viajeros internacionales en Guadalajara para descartar casos posibles de Ébola

Las medidas sanitarias para detectar oportunamente posibles casos de Ébola entre viajeros internacionales que lleguen a Guadalajara ya se encuentran vigentes y forman parte de los protocolos que serán aplicados rumbo al Mundial de Futbol 2026 , informó este jueves el secretario de Salud Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez.

Explicó que las acciones se aplican principalmente en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara y contemplan filtros desde el primer contacto que tienen los pasajeros con las autoridades migratorias , además de mecanismos de aislamiento y traslado en caso de detectarse algún riesgo sanitario.

Pérez Gómez detalló que recientemente sostuvieron una reunión con personal del Instituto Nacional de Migración para coordinar la aplicación de entrevistas a pasajeros procedentes del extranjero, con especial atención a antecedentes de viaje recientes a países africanos donde pudiera existir riesgo epidemiológico.

“Acabo de hacer la visita a Sanidad Internacional de aquí del Aeropuerto (Internacional de Guadalajara) y las medidas consisten en varias cosas: primero, quienes tienen el primer contacto con un pasajero, por ejemplo, internacional, es el Instituto Nacional de Migración. A la llegada de los pasajeros, el personal de Migración hace una entrevista y pregunta, entre otras cosas, si alguien ha estado en África en los últimos 21 días. Si es el caso, inmediatamente, ya en Sanidad Internacional, que está a unos metros, a ese pasajero lo pasan a un área especial, donde se hace otra breve entrevista" , explicó el secretario de Salud Jalisco.

Tras dicha entrevista, añadió Pérez Gómez, el personal hace una revisión médica y, en caso de algún hallazgo sobre posibles riesgos de contagio, inmediatamente se pone al pasajero o pasajera en aislamiento y se procede al protocolo de traslado al área de quemaduras del Hospital Civil de Guadalajara, donde se dispuso sea el sitio de atención de pacientes que resulten con casos probables de Ébola.

Aerolíneas adoptan medidas de prevención

También recordó que, aunque las autoridades federales no han aplicado formalmente una restricción de entrada a las y los pasajeros de los países considerados "foco rojo" para esta enfermedad (República Democrática del Congo y Uganda, con vigilancia en Sudán del Sur), las aerolíneas ya han adoptado sus propias medidas preventivas al restringir el traslado de personas que hayan permanecido recientemente en dichos países, considerados de riesgo por las autoridades sanitarias internacionales.

“Las líneas aéreas así lo han dispuesto por razones de sanidad internacional. No van a dejar volar a pasajeros que estuvieran en los últimos 21 días en algunos de estos países” , recordó el secretario de Salud.

En caso de identificarse un caso probable de Ébola o de alguna fiebre hemorrágica, las autoridades cuentan con un protocolo para su atención y traslado inmediato a la unidad médica definida por el sistema nacional de salud, añadió Pérez Gómez.

Por último, el secretario pidió a la población mantener la calma ante esta enfermedad, pues además de que no se ha registrado ningún caso en México ni en la entidad, los mecanismos de vigilancia y respuesta ya se encuentran establecidos en Jalisco.

“Yo lo que le pediría a la población es que no tenga alarma, que no esté en estado de pánico. El tema del Ébola está bajo muy buen control en el caso de México, y en el caso de Jalisco tenemos perfectamente establecidos los protocolos para detección de cualquier caso probable y para oportunamente hacer su traslado al lugar en donde se ha definido que va a recibir la atención médica” , finalizó.

NG