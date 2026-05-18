Top 5 de platillos en Guadalajara que debes probar en el Mundial 2026

Miles de turistas nacionales y extranjeros llegarán a Jalisco entre junio y julio de 2026 para vivir la máxima fiesta del futbol mundial. Para integrarse verdaderamente como locales, los visitantes deben explorar los sabores tradicionales mediante esta cuidadosa selección culinaria.

¿Y qué mejor manera de celebrar un triunfo de tu selección que comiendo delicioso? A continuación te mostraremos a detalle qué comer, dónde encontrarlo exactamente y por qué cada platillo es un símbolo irremplazable de nuestra identidad cultural.

El rey de la comida callejera y el récord Guinness

El número uno es la torta ahogada es el emblema indiscutible de la ciudad, elaborada estrictamente con birote salado de la región, carnitas de cerdo jugosas y bañada en una exquisita salsa de jitomate y chile de árbol. Te recomendamos visitar Tortas Toño, un establecimiento famoso por su impecable higiene, su sabor estandarizado y sus múltiples sucursales. Es el almuerzo perfecto y sustancioso para recargar energías antes de cualquier encuentro deportivo de alta tensión.

Otro imperdible absoluto en tu itinerario y número dos es la carne en su jugo, un reconfortante caldo de res finamente picada, acompañado con tocino crujiente, cebolla asada, cilantro fresco y frijoles de la olla. Karne Garibaldi es la parada obligada en la ciudad, un restaurante mundialmente reconocido por ostentar el récord Guinness del servicio de comida más rápido del mundo. Su impresionante agilidad será tu mejor aliada si tienes prisa por llegar al estadio a tiempo para el silbatazo inicial.

Tradición ancestral y el postre tapatío por excelencia

El número tres del top es la birria, ya sea de chivo o de res, horneada lentamente con una mezcla secreta de especias y chiles tatemados, representa el alma festiva de las celebraciones mexicanas. El pintoresco y antiguo barrio de Las 9 Esquinas alberga las birrierías más tradicionales y respetadas de la región. Sentarse aquí a degustar un plato humeante con tortillas recién hechas es un ritual sagrado que todo aficionado debe experimentar durante su estancia mundialista.

Dentro del top no puede faltar el postre; para endulzar el paladar después de un plato fuerte, la jericalla es el postre tapatío por excelencia que fusiona leche, canela, vainilla y huevo, coronado con una inconfundible costra quemada en la parte superior.

Puedes encontrar las mejores y más auténticas versiones en las cenadurías típicas del céntrico Barrio de Santa Tere. Este dulce nació en los hospicios de la ciudad durante el siglo XIX y hoy es un orgullo culinario que fascina a cualquier extranjero que lo prueba.

La bebida refrescante para el intenso calor mundialista

El cálido clima de verano en la ciudad exige probar el tejuino, una bebida artesanal fermentada a base de masa de maíz, acompañada con nieve de limón de garrafa y un toque de sal. Tejuino El Güero, estratégicamente ubicado en el centro histórico, ofrece la receta más auténtica y refrescante desde hace varias décadas. Es la opción ideal para hidratarse saludablemente mientras recorres las calles y plazas principales de la capital jalisciense.

Para una experiencia segura, sigue esta lista de tips:

1. Pide "media ahogada": si no toleras el picante extremo

2. Usa transporte seguro: muévete en el sistema Mi Macro Periférico para llegar rápido y sin tráfico al estadio

3. Llega temprano: los restaurantes icónicos se llenarán de aficionados.

La Copa del Mundo no solo es deporte, es una inmersión cultural profunda. Degustar estos cinco platillos te permitirá entender por qué la cocina de Guadalajara es un tesoro invaluable de México.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

KR