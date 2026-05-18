Consejo Regulador del Tequila celebra 32 años en defensa de la autenticidad del tequila

El Consejo Regulador del Tequila celebró 32 años de trabajo continuo a favor de la primera Denominación de Origen de México , consolidándose como un organismo clave para proteger y garantizar la autenticidad del tequila tanto a nivel nacional como internacional.

Más de tres décadas respaldando la Denominación de Origen

Fue el 17 de mayo de 1994 cuando el CRT recibió de la Secretaría de Economía la acreditación como Organismo de Certificación, resultado del trabajo conjunto entre productores de agave y tequila para crear un organismo técnico, imparcial y transparente que fortaleciera toda la cadena productiva.

"Desde entonces, el Consejo Regulador del Tequila tiene entre sus principales objetivos inspeccionar, analizar y certificar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana del Tequila, salvaguardar a la Denominación de Origen Tequila en México y el extranjero, garantizar al consumidor la autenticidad del Tequila y generar información oportuna, veraz y útil para el sector", recordó Aurelio López Rocha, presidente del CRT.

Presidentes y liderazgo dentro del organismo

A lo largo de su historia, el organismo ha sido encabezado por distintos líderes empresariales bajo el principio de que quien presida el Consejo no tenga intereses directos dentro de la Cadena Productiva Agave-Tequila.

Entre quienes han presidido el CRT destacan José Luis González Iñigo, Javier Arroyo Chávez, René Justin Rivial León, Miguel Ángel Domínguez Morales y actualmente Aurelio López Rocha.

Un organismo que integra a toda la cadena tequilera

El CRT agrupa a productores de agave, productores de tequila, envasadores, comercializadores y autoridades.

Cada mes, representantes de todos estos sectores participan en el Consejo Directivo, donde se toman decisiones estratégicas por consenso para fortalecer al tequila y enfrentar los retos de la industria.

Innovación digital y visión internacional

Con una visión enfocada en la innovación, el CRT trabaja actualmente en la aplicación DOT 360: “El Mundo del Tequila en la Palma de tu Mano” , una plataforma digital donde los usuarios podrán conocer más sobre la Denominación de Origen Tequila, marcas registradas, destilerías productoras y contenidos audiovisuales relacionados con la cultura tequilera.

La aplicación estará disponible gratuitamente para dispositivos iOS y Android y se actualizará de manera periódica con nueva información y experiencias digitales.

El CRT fortalecerá presencia internacional

En el ámbito internacional, el organismo anunció que a finales de mayo recibirá a jefes de oficinas de propiedad industrial de América Latina, además de inaugurar la Antena Regional de oriGIn y ser sede de un seminario sobre Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas de Latinoamérica.

Reafirman compromiso con el tequila mexicano

Para el Consejo Regulador del Tequila, el trabajo en unidad seguirá siendo la principal fortaleza para enfrentar los desafíos del sector.

"La fortaleza del Tequila nace de la unión de todos: productores de agave, productores de Tequila, envasadores, comercializadores, autoridades y colaboradores que, con pasión y orgullo, continúan llevando el nombre del Tequila, como producto distintivo de México al mundo", expresó Aurelio López Rocha.

A 32 años de su creación, el organismo reafirmó su compromiso de seguir construyendo un legado de calidad, identidad, sustentabilidad y tradición para las nuevas generaciones.

EE