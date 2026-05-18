Apoyo de renta para jóvenes en Guadalajara: Registro y requisitos

Conoce el “Apoyo de Renta para Jóvenes”, un programa que busca ampliar las oportunidades de acceso a vivienda asequible a través de subsidios destinados a la vivienda en alquiler destinado a jóvenes de entre 18 y 30 años con ingresos menores a los 15 mil pesos mensuales.Como parte de “Vivienda para vivir bien”, la cual es una estrategia municipal del Gobierno de Guadalajara diseñada para garantizar vivienda asequible y frenar el éxodo a las periferias. Su objetivo es permitir que los tapatíos habiten cerca de sus familias, trabajos y servicios de calidad para mejorar su calidad de vida“Apoyo de Renta para Jóvenes” es un programa del Gobierno de Guadalajara que apoya a jóvenes para acceder a una vivienda mediante un esquema de alquiler cerca de sus redes de apoyo, escuela y trabajo. Está dirigido a tapatíos y tapatías de 18 a 30 años que estudien, trabajen y quieran hacer vida en la perla tapatía. El subsidio mensual es de tres mil pesos, aplica para viviendas con tope de renta de hasta ocho mil pesos mensuales. La entrega del apoyo es mediante transferencia electrónica a una cuenta bancaria activa a nombre de la persona beneficiada. Se otorga a mes vencido, comprobando previamente el pago de la renta.Este trámite es completamente individual y gratuito, inscríbete a través del siguiente enlace https://sso.guadalajara.gob.mx/login Para consultar el estado de tu trámite ingresa en tramites.guadalajara.gob.mx El comité dictaminador evaluará las solicitudes con base en el nivel de ingresos, la ubicación de la vivienda y criterios de vulnerabilidad socioeconómica antes de publicar la lista definitiva de beneficiarios. KR