Apoyo de renta para jóvenes en Guadalajara: Registro y requisitos

Conoce el “Apoyo de Renta para Jóvenes”, un programa que busca ampliar las oportunidades de acceso a vivienda asequible a través de subsidios destinados a la vivienda en alquiler destinado a jóvenes de entre 18 y 30 años con ingresos menores a los 15 mil pesos mensuales.

Como parte de “Vivienda para vivir bien”, la cual es una estrategia municipal del Gobierno de Guadalajara diseñada para garantizar vivienda asequible y frenar el éxodo a las periferias. Su objetivo es permitir que los tapatíos habiten cerca de sus familias, trabajos y servicios de calidad para mejorar su calidad de vid a

¿Cómo funciona el programa?

“Apoyo de Renta para Jóvenes” es un programa del Gobierno de Guadalajara que apoya a jóvenes para acceder a una vivienda mediante un esquema de alquiler cerca de sus redes de apoyo, escuela y trabajo. Está dirigido a tapatíos y tapatías de 18 a 30 años que estudien, trabajen y quieran hacer vida en la perla tapatía.

El subsidio mensual es de tres mil pesos, aplica para viviendas con tope de renta de hasta ocho mil pesos mensuales. La entrega del apoyo es mediante transferencia electrónica a una cuenta bancaria activa a nombre de la persona beneficiada. Se otorga a mes vencido, comprobando previamente el pago de la renta.

¿Cómo inscribirte?

Este trámite es completamente individual y gratuito, inscríbete a través del siguiente enlace https://sso.guadalajara.gob.mx/login

Crea tu usuario en el portal: Ingresa al sitio web de autenticación del gobierno municipal a través del enlace de Guadalajara SSO. Si no cuentas con una cuenta activa, genera un perfil nuevo utilizando tu correo electrónico personal y un número de celular. Accede a la sección de trámites: Una vez dentro del portal con tus credenciales, dirígete al buscador o menú principal, da clic en el apartado de Trámites y Servicios, y busca la opción específica denominada Apoyo de Renta para Jóvenes. Sube tus archivos al sistema: Llena los campos informativos que te solicita el formulario digital y adjunta cada uno de tus documentos guardados en formato PDF. Agenda tu cita presencial: Al finalizar la carga en la plataforma web, el sistema te permitirá agendar una cita. Deberás acudir de forma presencial a las oficinas de la Agencia Municipal de Vivienda de Guadalajara llevando los documentos originales para cotejo y las copias físicas solicitadas de tu identificación y formato impreso.

Documentos solicitados

Formato de solicitud : Descarga, llena y firma de forma manual el Formulario Oficial de Solicitud.

: Descarga, llena y firma de forma manual el Formulario Oficial de Solicitud. Identificación oficial : Credencial para votar (INE) o pasaporte vigente.

: Credencial para votar (INE) o pasaporte vigente. Comprobante de ingresos : Documentos que validen tu sueldo o actividad económica.

: Documentos que validen tu sueldo o actividad económica. Contrato de arrendamiento : Contrato vigente de la propiedad que estás rentando.

: Contrato vigente de la propiedad que estás rentando. Constancia de estudios: Solo si aplica para tu caso particular.

Para consultar el estado de tu trámite ingresa en tramites.guadalajara.gob.mx

El comité dictaminador evaluará las solicitudes con base en el nivel de ingresos, la ubicación de la vivienda y criterios de vulnerabilidad socioeconómica antes de publicar la lista definitiva de beneficiarios.

KR