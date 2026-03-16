Se incendia fábrica de muebles en Tonalá

Un incendio registrado en una bodega de muebles en el municipio de Tonalá generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia

Por: Rubí Bobadilla

Autoridades informaron que el incendio afectó un área de almacenamiento dentro de la empresa. EL INFORMADOR/ARCHIVO

Este lunes un incendio en una bodega de muebles alertó de nuevo a la Zona Metropolitana de Guadalajara debido a la columna de humo generada por los materiales consumidos.

Los hechos se reportaron alrededor de las 13:00 horas. Reportes a los números de emergencias alertaban de un incendio en una empresa de la colonia Coyula, en el cruce de las calles Juárez y Privada Hernández.

Rápidamente, elementos de Protección Civil y Bomberos de Tonalá se movilizaron al punto, donde localizaron tarimas de madera en llamas, por lo que procedieron a controlar de inmediato el fuego.

Debido al tipo de materiales que se consumía, fue necesario el apoyo de bomberos de Guadalajara y Tonalá, procediendo en conjunto a enfriar la zona.

De forma preliminar, se informó que los daños se registraron en una zona de tarimas en un área de 30 x 30 metros de extensión.

No se reportaron personas lesionadas. Hasta el momento se desconocen las causas del siniestro. Será necesario que las áreas de dictaminación lleven a cabo las indagatorias correspondientes para determinarlo.

