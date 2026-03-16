Combaten incendios forestales en Cabo Corrientes

Brigadistas trabajan desde el pasado sábado en la atención a dos incendios forestales en el municipio de Cabo Corrientes, en la Región Costa Norte del estado de Jalisco.

Los incendios se han registrado desde el sábado en los parajes “El Mirador y “Llano Grande de Ipala”, ubicados en el sitio antes citado, informó la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco.

La corporación estatal detalló que, debido a condiciones climáticas adversas y a lo escarpado del terreno, no se ha podido tener control en dichos incendios, por lo que siguen generando contaminantes a la población.

La UEPCBJ informó que, al día de hoy, se encuentran laborando en ambos sitios 84 brigadistas de distintas corporaciones municipales, estatales y federales, por ejemplo, PC Jalisco, PC Cabo Corrientes, Juntas Intermunicipales y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

ESPECIAL

Las corporaciones cuentan con el apoyo de 13 vehículos para tratar de sofocar el fuego en los dos sitios. Hasta el momento, no se cuenta con información de la superficie afectada.

La dependencia estatal informa que se estableció un Centro de Comando Unificado para la toma rápida de decisiones y la coordinación permanente entre todas las autoridades involucradas.

Las acciones implementadas se concentran en la creación cortafuegos estratégicos para detener el avance del incendio y establecer perímetros de seguridad para priorizar la protección de áreas vulnerables y reservas naturales cercanas.

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AO

