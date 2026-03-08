Durante las primeras horas de este domingo un fatal accidente cobró la vida de un joven quien conducía su motocicleta sobre el Periférico Oriente.

Los hechos sucedieron en la calle Pedro Moreno, a la altura de la conocida como "curva de los conejos", en la colonia Jalisco, durante las primeras horas de este domingo, alrededor de la 1:00 de la madrugada.

Te recomendamos: Jalisco refuerza la conectividad aérea para 2026

De acuerdo con la información preliminar, compartida por la Policía de Tonalá, se trató de un joven de aproximadamente 25 años, quien derrapó y se impactó en un poste, lo que le generó múltiples lesiones.

Entre ellas, el joven presentó un trauma craneoencefálico, y lamentablemente perdió la vida en el lugar de los hechos. No se informó si el joven portaba o no su casco de seguridad.

Los hechos quedaron a cargo de la Policía Vial del Estado, quien a su vez notificó de lo ocurrido al Ministerio Público para que se encargue de las indagatorias correspondientes.

El cuerpo del joven fue llevado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde permanecerá hasta que sea identificado oficialmente por algún familiar.

Durante todo 2025 perdieron la vida al menos 139 motociclistas a consecuencia de percances viales, de quienes se tuvo seguimiento por parte del Consejo Estatal Para La Prevención de Accidentes En Jalisco, aunque se ha reconocido que existe una cifra negra respecto del número de motociclistas reportados como lesionados que posteriormente fallecen derivado de las lesiones.

Lo anterior quiere decir que en 2025 cada semana perdieron la vida entre dos a tres motociclistas por semana. Tan solo en enero de este año fueron 11 los motociclistas que murieron a consecuencia de percances viales.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA