El Gobierno de Guadalajara presentó una agenda pública en el marco del Día internacional de la mujer, a conmemorarse este domingo 8 de marzo, con el objetivo de prevenir las violencias, el fortalecimiento de redes comunitarias y la promoción cultural con perspectiva de género, la estrategia parte del reconocimiento de que la igualdad sustantiva solo puede alcanzarse mediante acciones concretas que impacten la vida cotidiana de las mujeres.

Bajo el lema “Por ti, por todas nosotras”, la iniciativa articula una agenda transversal durante todo el mes de marzo en la que participan diversas dependencias municipales, entre ellas la Comisaría de Seguridad Ciudadana, Cultura, Comude, la Coordinación General Cuidamos Guadalajara y la Dirección de Educación.

Durante todo el mes se desarrollarán actividades abiertas al público, entre ellas destaca la puesta en escena “Ellas. Juré contar nuestra historia”, que se presentará en el Teatro Auditorio Charles Chaplin, la obra aborda testimonios y experiencias de mujeres, convirtiendo el escenario en un espacio de memoria y reconocimiento.

Con el propósito de fomentar el autocuidado y la prevención, también se realizarán dos macro clases dirigidas a mujeres: una sesión de yoga en el Parque San Jacinto y la actividad “Mujer Segura” en el Bosque Los Colomos, ambas iniciativas buscan promover el derecho de las mujeres a ocupar y disfrutar los espacios públicos de manera libre y segura.

La agenda contempla además el conversatorio “Reflexiones sobre avances y retos en la prevención de las violencias en contra de las mujeres por razón de género”, que se realizará en el Museo Regional de Guadalajara, en este encuentro participarán representantes de instancias estatales y del Poder Judicial, con el objetivo de analizar los desafíos estructurales que aún persisten y las acciones necesarias para erradicar la violencia de género.

Como parte de las actividades también se llevará a cabo el encuentro “Juntas hacemos redes”, orientado a fortalecer la organización colectiva entre mujeres como mecanismo de apoyo y protección mutua. A ello se suma la Biciescuela para mujeres, un espacio que impulsa su derecho a una movilidad autónoma y segura en la ciudad.

Dentro del programa deportivo se realizará “Guadalajara, la carrera de todas”, un circuito de tres kilómetros que tendrá como punto de salida y meta Los Arcos de Guadalajara, ubicados sobre la avenida Vallarta, la carrera se celebrará el 29 de marzo a las 6:30 horas.

En paralelo, el Gobierno municipal informó que acompañará a los contingentes que participen en las actividades programadas para el 8 de marzo con personal de Bomberos y Protección Civil, Servicios Médicos, Participación Ciudadana, la Comisaría de Seguridad Ciudadana, Servicios Municipales y Movilidad.

Programa “Por ti, por todas nosotras”

19 de marzo: Obra de teatro: “Ellas. Juré contar nuestra historia” 19:30 horas Teatro Auditorio Charles Chaplin

23 de marzo: Mega clase de yoga Espacio 25N+16

8:00 horas Parque San Jacinto

8:00 horas Parque San Jacinto 26 de marzo: Macroclase Mujer Segura 10:00 horas Bosque Los Colomos Conversatorio: Reflexiones sobre avances y retos en la prevención de las violencias en contra de las mujeres por razón de género 10:00 horas Museo Regional de Guadalajara

28 de marzo: Biciescuela para Mujeres 17:00 horas Paseo Alcalde, frente a la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres

29 de marzo: Guadalajara, la carrera de todas 6:30 horas

Arcos Vallarta

